Російські окупанти вбили 3 людей в Кривому Розі та Одесі
Атаки Росії на Одесу та Кривий Ріг - які наслідки
Протягом минулої ночі армія РФ двічі завдавала ударів по Одесі та поцілила в пологовий будинок: місцева влада повідомляє про жертв і поранених. Окрім того, ворог дронами атакував Кривий Ріг: загинуло дві людини.

Головні тези:

  • Про щонайменше двох загиблих повідомляється в Кривому Розі.
  • Через ворожі удари в Одесі постраждали 11 осіб.

Атаки Росії на Одесу та Кривий Ріг — які наслідки

Як повідомляє очільник Одеської МВА Сергій Лисак, російські загарбники завдали ударів по цивільній інфраструктурі міста.

Так, у Приморському районі вони влучили у дах будівлі пологового будинку — персонал та пацієнтки встигли сховатися в укритті.

Також вказано, що виявили часткове руйнування між четвертим та п'ятим поверхами багатоповерхівки, а у приватному секторі вогонь охопив будинки.

Станом на ранок 28 березня офіційно підтверджено, що внаслідок отриманих травм в лікарні померла одна людина.

За словами Лисака, загалом постраждали 11 осіб, зокрема й одна дитина.

Про актуальну ситуацію в Кривому Розі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа:

Двоє чоловіків загинули, двоє дістали поранень. Такі наслідки ранкової атаки ворога на Кривий Ріг.

Він також додав, що зафіксовані пошкодження на промисловому підприємстві. Там почалися пожежі.

