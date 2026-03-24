Яким буде початок Третьої світової війни — попередження Портникова
Український журналіст та публіцист Віталій Портников переконаний, що початок Третьої світової війни буде відбуватися за сценарієм, який світ уже бачив в Україні 12 років тому. Фактично йдеться про те, що Росія розпочне нову хвилю повзучої окупації проти однієї з країн НАТО, найімовірніше, Естонії.

Головні тези:

  • Третя світова війна може початися лише тому, що світ не захотів зупинити Путіна ще в Україні.
  • Попри це, все ще є шанс запобігти масштабному міжнародному конфлікту.

Як зазначив журналіст, на Заході врешті-решт почали серйозно обговорювати можливість конфлікту між Росією та країнами НАТО.

Ба більше, світові лідери дійшли висновку, що ризик початку Третьої світової війни дійсно високий — він фактично є наслідком неадекватної реакції західних країн на події в Україні у 2014 році.

Тоді російський президент уперше після Другої світової пішов не просто на окупацію, але й на анексію частини території іншої держави. Але провідні країни світу — ті самі підписанти Будапештського меморандуму — намагалися зробити вигляд, що в Криму нічого надзвичайного не сталося.

Український журналіст та публіцист

Така байдужа реакція світу буквально стала дозволом для Путіна, щоб розпочати війну на Донбасі.

Однак навіть це не змогло розбудити міжнародну спільноту. Ще одним красномовним фактом є те, що російську війну проти України також практично ніхто не хотів вважати війною і окупацією.

Тоді активно говорили про донбаський “сепаратизм”, а присутність російських військ і спецслужб в регіоні просто ігнорували.

Оскільки одного разу цей план Путіна спрацював — ймовірно, він може його використати ще раз.

І от тепер виникає питання: чому цей самий механізм Путін не може використати у естонській Нарві? Адже якщо перед західними столицями повстане дилема — повірити у «сепаратизм» російського населення Нарви або ж воювати із Росією, — що оберуть у Вашингтоні чи Брюсселі? Відповідь ми, здається, знаємо. Знаємо по реакції на події в Україні, — наголосив Портников.

За його словами, якщо російська повзуча окупація буде сприйматися як складний регіональний та національний конфлікт, то це надихне Путіна на дійсно масштабну війну.

Ось вам і приблизний прогноз Третьої світової — з естонським… та ні ж, з українським акцентом. А все тому, що політичні і безпекові висновки треба робити вчасно, друзі мої. Ну і дійсно — що ми всі робили вісім років? — поцікавився Портников.

