Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ ліквідувала кілера ГРУ РФ — йому "замовили" Стерненка

СБУ
Read in English

24 березня Служба безпеки України офіційно підтвердила ліквідацію кілера Головного розвідувального управління Росії, а також затримання його спільників. Варто зазначити, що йдеться про членів агентурно-бойової групи, які готували резонансні вбивства в Україні. Серед цілей був і радник Міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко.

Головні тези:

  • Підозрювані знаходяться під вартою без права внесення застави. 
  • Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

СБУ знову запобігла серії резонансних вбивств

До нової успішної операції були залучені військова контррозвідка, Головне слідче управління, спецпризначенці ЦСО “А” Служби безпеки і співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Спільними зусиллями їм вдаорся зірвати нову спробу рашистів здійснити серію замовних убивств в Україні.

Окрім того, наголошується, що цю спецоперацію особисто координував перший заступник Голови СБУ Олександр Поклад.

Загалом вдалося нейтралізувати агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки та ліквідувати кілера, який зі зброєю чинив опір під час затримання.

Ба більше, вказано, що понад 10 інших учасників осередку взято під варту.

Цього разу росіяни готували вбивства відомих осіб у різних регіонах нашої держави.

Серед них — радник Міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко, а також росіянин Ілля Богданов, який з 2014 року воює за Україну. Для здійснення вбивств зловмисники відстежували адреси й маршрути пересування військових та публічних осіб, а потім надсилали зібрані дані керівнику групи (резиденту). Ним виявився завербований гру рф судовий експерт з Полтави, який узагальнював розвідінформацію та «звітував» російській спецслужбі.

Також вдалося дізнатися, кілер є вихідцем із тимчасово окупованої частини території Донецької області — він пройшов бойову підготовку на базі ГРУ РФ.

Він повинен був виготовити саморобні вибухові пристрої (СВП) та закласти їх під авто або біля помешкань своїх жертв.

Окрім того, наголошується, що у разі «невдалого» підриву кілеру наказали розстрілювати потерпілих впритул.

Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?