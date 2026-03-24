СБУ ликвидировала киллера ГРУ РФ — ему "заказали" Стерненко

24 марта Служба безопасности Украины официально подтвердила ликвидацию киллера Главного разведывательного управления России, а также задержание его подельников. Следует отметить, что речь идет о членах агентурно-боевой группы, которые готовили резонансные убийства в Украине. Среди целей был советник Министра обороны и волонтер Сергей Стерненко.
Главные тезисы
- Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога.
- Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
СБУ снова предотвратила серию резонансных убийств
К новой успешной операции были привлечены военная контрразведка, Главное следственное управление, спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности и сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Совместными усилиями им удалось сорвать новую попытку рашистов совершить серию заказных убийств в Украине.
Кроме того, указано, что эту спецоперацию лично координировал первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад.
В общем, удалось нейтрализовать агентурно-боевую группу российской военной разведки и ликвидировать киллера, который с оружием сопротивлялся во время задержания.
Более того, указано, что более 10 других участников ячейки взяты под стражу.
На этот раз россияне готовили убийства известных людей в разных регионах нашего государства.
Также удалось узнать, что киллер является выходцем из временно оккупированной части территории Донецкой области — он прошел боевую подготовку на базе ГРУ РФ.
Он должен был изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ) и заложить их под автомобили своих жертв.
Кроме того, указано, что в случае «неудачного» подрыва киллеру приказали расстреливать пострадавших в упор.
Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Больше по теме
