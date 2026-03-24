СБУ ликвидировала киллера ГРУ РФ — ему "заказали" Стерненко

24 марта Служба безопасности Украины официально подтвердила ликвидацию киллера Главного разведывательного управления России, а также задержание его подельников. Следует отметить, что речь идет о членах агентурно-боевой группы, которые готовили резонансные убийства в Украине. Среди целей был советник Министра обороны и волонтер Сергей Стерненко.

СБУ снова предотвратила серию резонансных убийств

К новой успешной операции были привлечены военная контрразведка, Главное следственное управление, спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности и сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Совместными усилиями им удалось сорвать новую попытку рашистов совершить серию заказных убийств в Украине.

Кроме того, указано, что эту спецоперацию лично координировал первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад.

В общем, удалось нейтрализовать агентурно-боевую группу российской военной разведки и ликвидировать киллера, который с оружием сопротивлялся во время задержания.

Более того, указано, что более 10 других участников ячейки взяты под стражу.

На этот раз россияне готовили убийства известных людей в разных регионах нашего государства.

Среди них советник Министра обороны и волонтер Сергей Стерненко, а также россиянин Илья Богданов, с 2014 года воюющий за Украину. Для совершения убийств злоумышленники отслеживали адреса и маршруты передвижения военных и публичных лиц, затем отправляли собранные данные руководителю группы (резиденту). Им оказался завербованный гру РФ судебный эксперт из Полтавы, который обобщал развединформацию и «отчитывался» российской спецслужбе.

Также удалось узнать, что киллер является выходцем из временно оккупированной части территории Донецкой области — он прошел боевую подготовку на базе ГРУ РФ.

Он должен был изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ) и заложить их под автомобили своих жертв.

Кроме того, указано, что в случае «неудачного» подрыва киллеру приказали расстреливать пострадавших в упор.

Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.