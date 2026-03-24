Каким будет начало Третьей мировой войны — предупреждение Портникова

Украинский журналист и публицист Виталий Портников убежден, что начало Третьей мировой войны будет происходить по сценарию, который уже видели в Украине 12 лет назад. Фактически речь идет о том, что Россия начнет новую волну ползучей оккупации против одной из стран НАТО, скорее всего, Эстонии.
Главные тезисы
- Третья мировая война может начаться только потому, что мир не захотел остановить Путина еще в Украине.
- Несмотря на это, все еще есть шанс предотвратить масштабный международный конфликт.
Россия может начать Третью мировую по украинскому сценарию
Как отметил журналист, на Западе, наконец, начали серьезно обсуждать возможность конфликта между Россией и странами НАТО.
Более того, мировые лидеры пришли к выводу, что риск начала Третьей мировой войны действительно высок — он фактически является следствием неадекватной реакции западных стран на события в Украине в 2014 году.
Такая безразличная реакция мира буквально стала разрешением для Путина, чтобы начать войну на Донбассе.
Однако даже это не смогло разбудить международное сообщество. Еще одним красноречивым фактом является то, что российскую войну против Украины практически никто не хотел считать войной и оккупацией.
Тогда активно говорили о донбасском "сепаратизме", а присутствие российских войск и спецслужб в регионе просто игнорировали.
Поскольку однажды этот план Путина сработал — возможно, он может его использовать еще раз.
По его словам, если российская ползучая оккупация будет восприниматься как сложный региональный и национальный конфликт, это вдохновит Путина на действительно масштабную войну.
