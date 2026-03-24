Каким будет начало Третьей мировой войны — предупреждение Портникова
Каким будет начало Третьей мировой войны — предупреждение Портникова

Украинский журналист и публицист Виталий Портников убежден, что начало Третьей мировой войны будет происходить по сценарию, который уже видели в Украине 12 лет назад. Фактически речь идет о том, что Россия начнет новую волну ползучей оккупации против одной из стран НАТО, скорее всего, Эстонии.

Главные тезисы

  • Третья мировая война может начаться только потому, что мир не захотел остановить Путина еще в Украине.
  • Несмотря на это, все еще есть шанс предотвратить масштабный международный конфликт.

Россия может начать Третью мировую по украинскому сценарию

Как отметил журналист, на Западе, наконец, начали серьезно обсуждать возможность конфликта между Россией и странами НАТО.

Более того, мировые лидеры пришли к выводу, что риск начала Третьей мировой войны действительно высок — он фактически является следствием неадекватной реакции западных стран на события в Украине в 2014 году.

Тогда российский президент впервые после второй мировой войны пошел не просто на оккупацию, но и на аннексию части территории другого государства. Но ведущие страны мира — те же подписанты Будапештского меморандума — пытались сделать вид, что в Крыму ничего чрезвычайного не произошло.

Виталий Портников

Виталий Портников

Украинский журналист и публицист

Такая безразличная реакция мира буквально стала разрешением для Путина, чтобы начать войну на Донбассе.

Однако даже это не смогло разбудить международное сообщество. Еще одним красноречивым фактом является то, что российскую войну против Украины практически никто не хотел считать войной и оккупацией.

Тогда активно говорили о донбасском "сепаратизме", а присутствие российских войск и спецслужб в регионе просто игнорировали.

Поскольку однажды этот план Путина сработал — возможно, он может его использовать еще раз.

И вот теперь возникает вопрос: почему этот механизм Путин не может использовать в эстонской Нарве? Ведь если перед западными столицами встанет дилемма — поверить в «сепаратизм» российского населения Нарвы или воевать с Россией, — что выберут в Вашингтоне или Брюсселе? Ответ мы, кажется, знаем. Знаем по реакции на события в Украине, — подчеркнул Портников.

По его словам, если российская ползучая оккупация будет восприниматься как сложный региональный и национальный конфликт, это вдохновит Путина на действительно масштабную войну.

Вот вам и примерный прогноз Третьей мировой — с эстонским… да нет же, с украинским акцентом. А все потому, что политические и выводы безопасности нужно делать вовремя, друзья мои. Ну и в самом деле — что мы все делали восемь лет? — поинтересовался Портников.

