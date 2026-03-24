ГУР уничтожило пусковую установку российских гиперзвуковых ракет "Циркон" — видео
24 марта Главное управление разведки Украины смогло поразить и нейтрализовать пусковую установку гиперзвуковых ракет "Циркон" в Крыму. ГУР уже опубликовало эксклюзивное видео своей работы.

  • Разведчики отчитываются о ликвидации и ранении семерых оккупантов.
  • Этой ночью планы агрессора атаковать мирные города были сорваны.

По словам разведчиков, новую успешную операцию в минувшую ночь провели мастера Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины.

Им удалось быстро выследить на оккупированном полуострове колонну пусковых установок "Бастион-м", которая двигалась к позициям.

В результате точных ударов разведчиков уничтожена одна из пусковых и две дорогостоящие ракеты "циркон", еще один "бастион" получил повреждения, — сказано в заявлении военной разведки Украины.

Согласно последним данным, удалось ликвидировать и ранить 7 российских захватчиков.

Что важно понимать, страна-агрессорка активно использует ракеты “Циркон” из состава комплекса Бастион прежде всего для террора мирных жителей Украины, в частности, южных и восточных областей.

Фактически украинские разведчики смогли сорвать атаку РФ на Украину минувшей ночью.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие. Слава Украине!

Больше по теме

ГУР показало видео поражения систем ПВО и десантных катеров РФ в Крыму
У ГУР показали видео зачистки от оккупантов населенного пункта на Запорожском направлении
"Ланцет" и "Скальпель". ГУР обнародовало данные об особенностях двух российских беспилотников
