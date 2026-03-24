ГУР уничтожило пусковую установку российских гиперзвуковых ракет "Циркон" — видео

24 марта Главное управление разведки Украины смогло поразить и нейтрализовать пусковую установку гиперзвуковых ракет "Циркон" в Крыму. ГУР уже опубликовало эксклюзивное видео своей работы.
Главные тезисы
- Разведчики отчитываются о ликвидации и ранении семерых оккупантов.
- Этой ночью планы агрессора атаковать мирные города были сорваны.
ГУР показало, как уничтожало "Циркон"
По словам разведчиков, новую успешную операцию в минувшую ночь провели мастера Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины.
Им удалось быстро выследить на оккупированном полуострове колонну пусковых установок "Бастион-м", которая двигалась к позициям.
Согласно последним данным, удалось ликвидировать и ранить 7 российских захватчиков.
Что важно понимать, страна-агрессорка активно использует ракеты “Циркон” из состава комплекса Бастион прежде всего для террора мирных жителей Украины, в частности, южных и восточных областей.
Фактически украинские разведчики смогли сорвать атаку РФ на Украину минувшей ночью.
