У ГУР показали видео зачистки от оккупантов населенного пункта на Запорожском направлении

Украинские разведчики продолжают проводить зачистку в Запорожском направлении и захватывать в плен российских оккупантов.
Главные тезисы
- Спецподразделение “Химера” успешно зачистило населенный пункт на Запорожском направлении.
- Разведчики ГУР действовали методично, вытеснив вражескую пехоту из жилых зданий.
Подразделение "Химера" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины провело успешную зачистку одного из населенных пунктов на Запорожском направлении.
Как рассказали в ГУР, отдельные группы вражеской пехоты закрепились в жилых зданиях — искусными методическими действиями разведчики выбили окупантов из укрытий.
Пленники пополнили обменный фонд. Впоследствии их обменяют на украинских защитников.
