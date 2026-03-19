У ГУР показали відео зачистки від окупантів населеного пункту на Запорізькому напрямку
Українські розвідники продовжують проводити зачистку на Запорізькому напрямку та захоплювати у полон російських окупантів.

Спецпризначенці ГУР зачистили населений пункт на Запорізькому напрямку

Підрозділ "Химера" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України провів успішну зачистку одного з населених пунктів на Запорізькому напрямку.

Як розповіли у ГУР, окремі групи ворожої піхоти закріпилися в житлових будівлях — вправними методичними діями розвідники вибили окупантів з укриттів.

Спецпризначенці провели ретельну зачистку приміщень, знищили піхоту противника в ближньому бою та взяли в полон тих, кому пощастило вижити.

Полонені поповнили обмінний фонд. Згодом їх обміняють на українських захисників.

