У ГУР показали відео зачистки від окупантів населеного пункту на Запорізькому напрямку

Українські розвідники продовжують проводити зачистку на Запорізькому напрямку та захоплювати у полон російських окупантів.
Головні тези:
- Українські розвідники провели успішну зачистку на Запорізькому напрямку.
- Спецпідрозділ “Химера” здійснив ретельні дії та виявив ворожу піхоту в житлових будівлях.
Спецпризначенці ГУР зачистили населений пункт на Запорізькому напрямку
Підрозділ "Химера" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України провів успішну зачистку одного з населених пунктів на Запорізькому напрямку.
Як розповіли у ГУР, окремі групи ворожої піхоти закріпилися в житлових будівлях — вправними методичними діями розвідники вибили окупантів з укриттів.
Полонені поповнили обмінний фонд. Згодом їх обміняють на українських захисників.
