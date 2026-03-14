Спецпризначенці ГУР завдали вогневого ураження 2 військовим суднам РФ
Спалили “Славяніна”, вгатили по “Авангарду” — спецпризначенці ГУР уразили два військові судна агресора.

Головні тези:

  • Спецпризначенці ГУР МО України уразили два військові судна РФ вночі з 13 на 14 березня 2026 року.
  • Операція вивела з ладу залізничний пором “Славянін” та пошкодила судно “Авангард”, які використовувалися для ведення війни проти України.

Нова “бавовна” від ГУР біля Кримського мосту

У ніч з 13 на 14 березня майстри Департаменту активних дій ГУР МО України завдали успішних ударів по двох військових суднах держави-агресора росії.

Внаслідок операції виведено з ладу ворожий залізничний пором “Славянін” та пошкоджено судно “Авангард”, які противник використовував для ведення злочинної війни проти України.

Вказані судна були основними елементами так званої Керченської поромної переправи та відігравали одну з ключових ролей у морській воєнній логістиці агресора — йдеться, зокрема, про транспортування зброї, військової техніки, боєприпасів.

У межах операції спецпризначенці воєнної розвідки спільно з іншими складовими Сил оборони України також завдали вогневого ураження по інфраструктурі порту “Кавказ” у краснодарскому краї, який Росія експлуатує для ведення війни проти нашої держави.

