Спецпризначенці ГУР завдали вогневого ураження 2 військовим суднам РФ

Спалили “Славяніна”, вгатили по “Авангарду” — спецпризначенці ГУР уразили два військові судна агресора.
Головні тези:
- Спецпризначенці ГУР МО України уразили два військові судна РФ вночі з 13 на 14 березня 2026 року.
- Операція вивела з ладу залізничний пором “Славянін” та пошкодила судно “Авангард”, які використовувалися для ведення війни проти України.
Нова “бавовна” від ГУР біля Кримського мосту
У ніч з 13 на 14 березня майстри Департаменту активних дій ГУР МО України завдали успішних ударів по двох військових суднах держави-агресора росії.
Вказані судна були основними елементами так званої Керченської поромної переправи та відігравали одну з ключових ролей у морській воєнній логістиці агресора — йдеться, зокрема, про транспортування зброї, військової техніки, боєприпасів.
У межах операції спецпризначенці воєнної розвідки спільно з іншими складовими Сил оборони України також завдали вогневого ураження по інфраструктурі порту “Кавказ” у краснодарскому краї, який Росія експлуатує для ведення війни проти нашої держави.
