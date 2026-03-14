Спецназовцы ГУР нанесли огневое поражение 2 военным судам РФ

Сожгли "Славянина", уготовили по "Авангарду" - спецназовцы ГУР поразили два военных судна агрессора.
Главные тезисы
- Спецназ ГУР МО Украины нанес успешные удары по двум военным судам РФ: выведен из строя железнодорожный паром “Славянин” и повреждено судно “Авангард”.
- Суда использовались против Украины в рамках преступной войны, играли ключевую роль в морской военной логистике агрессора.
Новая "бавовна" от ГУР возле Крымского моста
В ночь с 13 на 14 марта мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины нанесли успешные удары по двум военным судам государства-агрессора России.
Указанные суда были основными элементами так называемой Керченской паромной переправы и играли одну из ключевых ролей в морской военной логистике агрессора — речь идет, в частности, о транспортировке оружия, военной техники, боеприпасов.
В рамках операции спецназовцы военной разведки совместно с другими составляющими Сил обороны Украины также нанесли огневое поражение по инфраструктуре порта Кавказ в краснодарском крае, который Россия эксплуатирует для ведения войны против нашего государства.
Больше по теме
