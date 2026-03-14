Спецназовцы ГУР нанесли огневое поражение 2 военным судам РФ

Сожгли "Славянина", уготовили по "Авангарду" - спецназовцы ГУР поразили два военных судна агрессора.

Новая "бавовна" от ГУР возле Крымского моста

В ночь с 13 на 14 марта мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины нанесли успешные удары по двум военным судам государства-агрессора России.

В результате операции выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин" и поврежден судно "Авангард", которые противник использовал для ведения преступной войны против Украины.

Указанные суда были основными элементами так называемой Керченской паромной переправы и играли одну из ключевых ролей в морской военной логистике агрессора — речь идет, в частности, о транспортировке оружия, военной техники, боеприпасов.