"Февральская жатва". ГУР уничтожает российскую ПВО в Крыму — видео

В течение февраля 2026 специалисты спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" устроили ряд зажигательных сюрпризов элементам противовоздушной обороны московитов на временно оккупированном полуострове.
Главные тезисы
- Спецподразделение ГУР МО Украины уничтожило радары и ретрансляторы российской ПВО в Крыму.
- Видео "Февральская жатва" демонстрирует процесс уничтожения радаров и ретрансляторов.
Подлет, Каста и ретрансляторы ― февральская жатва “Призраков” ГУР в Крыму
Пока захватчики пытались терроризировать украинское небо, военные разведчики шаг за шагом превращали их ценные радары в груды обгоревшего металлолома.
Поражены и выведены из строя:
радиолокационную станцию 48я6-к1 "Подлет";
радиолокационную станцию "Сопка-2";
радиолокационную станцию п-18 "Терек";
наземный ретранслятор БпЛА Герань/Гербера;
радиолокационную систему посадки РСП-6М2;
станцию радиопомех;
радиолокационную станцию 39н6 "Каста-2Е2".
"Призраки" гарантируют: ни одна "сверхсовременная" российская железяка не скроется от точного удара, если за дело берутся мастера своего дела.
