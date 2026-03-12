"Февральская жатва". ГУР уничтожает российскую ПВО в Крыму — видео
"Февральская жатва". ГУР уничтожает российскую ПВО в Крыму — видео

В течение февраля 2026 специалисты спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" устроили ряд зажигательных сюрпризов элементам противовоздушной обороны московитов на временно оккупированном полуострове.

Главные тезисы

  • Спецподразделение ГУР МО Украины уничтожило радары и ретрансляторы российской ПВО в Крыму.
  • Видео "Февральская жатва" демонстрирует процесс уничтожения радаров и ретрансляторов.

Подлет, Каста и ретрансляторы ― февральская жатва “Призраков” ГУР в Крыму

Пока захватчики пытались терроризировать украинское небо, военные разведчики шаг за шагом превращали их ценные радары в груды обгоревшего металлолома.

Поражены и выведены из строя:

  • радиолокационную станцию 48я6-к1 "Подлет";

  • радиолокационную станцию "Сопка-2";

  • радиолокационную станцию п-18 "Терек";

  • наземный ретранслятор БпЛА Герань/Гербера;

  • радиолокационную систему посадки РСП-6М2;

  • станцию радиопомех;

  • радиолокационную станцию 39н6 "Каста-2Е2".

"Призраки" гарантируют: ни одна "сверхсовременная" российская железяка не скроется от точного удара, если за дело берутся мастера своего дела.

