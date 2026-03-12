"Лютневі жнива". ГУР нищить російську ППО у Криму — відео
Категорія
Події
Дата публікації

"Лютневі жнива". ГУР нищить російську ППО у Криму — відео

ГУР
РЛС
Read in English

Упродовж лютого 2026 року фахівці спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” влаштували низку запальних сюрпризів елементам протиповітряної оборони московитів на тимчасово окупованому півострові.

Головні тези:

  • Спецпідрозділ ГУР МО України “Примари” знищив кілька радарів та ретрансляторів російської протиповітряної оборони у Криму.
  • Відео “Лютневі жнива” показує процес перетворення радарів та ретрансляторів на обгорілий брухт.

“Подльот”, “Каста” та ретранслятори ― лютневі жнива “Примар” ГУР у Криму

Поки загарбники намагалися тероризувати українське небо, воєнні розвідники крок за кроком перетворювали їхні коштовні радари на купи обгорілого брухту.

Уражено та виведено з ладу:

  • радіолокаційну станцію 48я6-к1 “Подльот”;

  • радіолокаційну станцію “Сопка-2”;

  • радіолокаційну станцію п-18 “Терек”;

  • наземний ретранслятор БпЛА “Герань/Гербера”;

  • радіолокаційну систему посадки РСП-6М2;

  • cтанцію радіоперешкод;

  • радіолокаційну станцію 39н6 "Каста-2Е2".

“Примари” гарантують: жодна “надсучасна” російська залізяка не сховається від точного удару, якщо за справу беруться майстри своєї справи.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Примари" ГУР спалили у Криму низку засобів ППО окупантів — відео
ГУР
С-300В
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Спецпідрозділ ГУР “Артан" наступає на Запорізькому напрямку ― відео
Артан
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
“Примари” ГУР уразили вертоліт, сторожовий корабель та буксир росіян у Криму — відео
ГУР
“Примари” показали, як знищували російські цілі у Криму

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?