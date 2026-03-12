"Лютневі жнива". ГУР нищить російську ППО у Криму — відео

Упродовж лютого 2026 року фахівці спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” влаштували низку запальних сюрпризів елементам протиповітряної оборони московитів на тимчасово окупованому півострові.
Головні тези:
- Спецпідрозділ ГУР МО України “Примари” знищив кілька радарів та ретрансляторів російської протиповітряної оборони у Криму.
- Відео “Лютневі жнива” показує процес перетворення радарів та ретрансляторів на обгорілий брухт.
“Подльот”, “Каста” та ретранслятори ― лютневі жнива “Примар” ГУР у Криму
Поки загарбники намагалися тероризувати українське небо, воєнні розвідники крок за кроком перетворювали їхні коштовні радари на купи обгорілого брухту.
Уражено та виведено з ладу:
радіолокаційну станцію 48я6-к1 “Подльот”;
радіолокаційну станцію “Сопка-2”;
радіолокаційну станцію п-18 “Терек”;
наземний ретранслятор БпЛА “Герань/Гербера”;
радіолокаційну систему посадки РСП-6М2;
cтанцію радіоперешкод;
радіолокаційну станцію 39н6 "Каста-2Е2".
“Примари” гарантують: жодна “надсучасна” російська залізяка не сховається від точного удару, якщо за справу беруться майстри своєї справи.
