У ГУР показали ексклюзивне відео збиття шахеда у Києві
У ГУР показали ексклюзивне відео збиття шахеда у Києві

Read in English

14 березня 2026 року під час відбиття комбінованої повітряної атаки держави-агресора росії на Київ майстри однієї з мобільних вогневих груп ГУР МО України знищили ворожий БпЛА типу Shahed на околицях столиці.

Головні тези:

  • Майстри ГУР МО України знищили російський БпЛА типу Shahed на околицях Києва.
  • Ексклюзивне відео демонструє видовищні кадри ліквідації безпілотника та його піке у води Дніпра.
  • Збройна боротьба триває, як майстри ГУР продовжують зміцнювати протиповітряну оборону столиці.

Майстри ГУР збили російський шахед у Києві

На відео — ексклюзивні видовищні кадри ліквідації російського безпілотника та його піке у води величного Дніпра.

Зміцнюємо протиповітряну оборону Києва! Збройна боротьба триває! Слава України!

