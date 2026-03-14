У ГУР показали ексклюзивне відео збиття шахеда у Києві

14 березня 2026 року під час відбиття комбінованої повітряної атаки держави-агресора росії на Київ майстри однієї з мобільних вогневих груп ГУР МО України знищили ворожий БпЛА типу Shahed на околицях столиці.
Головні тези:
- Майстри ГУР МО України знищили російський БпЛА типу Shahed на околицях Києва.
- Ексклюзивне відео демонструє видовищні кадри ліквідації безпілотника та його піке у води Дніпра.
- Збройна боротьба триває, як майстри ГУР продовжують зміцнювати протиповітряну оборону столиці.
Майстри ГУР збили російський шахед у Києві
На відео — ексклюзивні видовищні кадри ліквідації російського безпілотника та його піке у води величного Дніпра.
Зміцнюємо протиповітряну оборону Києва! Збройна боротьба триває! Слава України!
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-