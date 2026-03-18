ГУР показало відео ураження систем ППО та десантних катерів РФ у Криму

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України оприлюднили відеокадри ураження в тимчасово окупованому Криму радіолокаційної станції "Валдай", навігаційної системи “Глонас” і катерів російських загарбників.
Головні тези:
- Фахівці “Примар” ГУР МО України продовжили винищувати протиповітряну оборону російських загарбників на півострові.
- В рамках нальотів українські військові уразили радіолокаційну станцію “Валдай” та навігаційну систему “Глонас”.
У ГУР показали кадри нової “бавовни” у Криму
Упродовж перших двох тижнів березня фахівці спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України продовжили винищення протиповітряної оборони московитів на тимчасово окупованому півострові.
Як зазначили в ГУР, "під час одного з результативних нальотів воєнні розвідники уразили РЛС "Валдай" ― це новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними БПЛА".
Також влучними ударами "Примар" виведені з ладу: станція постановки радіоперешкод, ретранслятор для БПЛА типу "Герань/Гербера", комплекс навігаційної системи "Глонас".
