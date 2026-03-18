ГУР показало відео ураження систем ППО та десантних катерів РФ у Криму
Категорія
Події
Дата публікації

ГУР показало відео ураження систем ППО та десантних катерів РФ у Криму

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України оприлюднили відеокадри ураження в тимчасово окупованому Криму радіолокаційної станції "Валдай", навігаційної системи “Глонас” і катерів російських загарбників.

Головні тези:

  • Фахівці “Примар” ГУР МО України продовжили винищувати протиповітряну оборону російських загарбників на півострові.
  • В рамках нальотів українські військові уразили радіолокаційну станцію “Валдай” та навігаційну систему “Глонас”.

У ГУР показали кадри нової “бавовни” у Криму

Упродовж перших двох тижнів березня фахівці спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України продовжили винищення протиповітряної оборони московитів на тимчасово окупованому півострові.

Як зазначили в ГУР, "під час одного з результативних нальотів воєнні розвідники уразили РЛС "Валдай" ― це новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними БПЛА".

Також влучними ударами "Примар" виведені з ладу: станція постановки радіоперешкод, ретранслятор для БПЛА типу "Герань/Гербера", комплекс навігаційної системи "Глонас".

На додачу "Примари" вполювали на ходу два десантних катери проєкту 02510 "БК-16" разом з екіпажами.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?