ГУР показало відео ураження систем ППО та десантних катерів РФ у Криму

Упродовж перших двох тижнів березня фахівці спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України продовжили винищення протиповітряної оборони московитів на тимчасово окупованому півострові.

Як зазначили в ГУР, "під час одного з результативних нальотів воєнні розвідники уразили РЛС "Валдай" ― це новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними БПЛА".