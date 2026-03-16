Третина виробників російських літаків Су-34 не перебуває під санкціями Заходу — ГУР
ГУР МО України в розділі “Компоненти у зброї” порталу War&Sanctions оприлюднює інтерактивну 3D-модель та дані про виробників основних систем та компонентів винищувача-бомбардувальника Су-34.

Головні тези:

  • Третина виробників літаків Су-34 не потрапила під санкції країн Заходу, забезпечуючи доступ до зарубіжних компонентів та технологій.
  • Су-34 використовується як основний носій керованих авіаційних бомб для ураження наземних цілей.

War&Sanctions: частина виробників літаків Су-34 досі не перебуває під санкціями

Російський багатофункціональний винищувач-бомбардувальник Су-34 — основний носій керованих авіаційних бомб з універсальними модулями планерування та корекції (УМПК) та уніфікованих міжвидових плануючих боєприпасів (УМПБ).

Саме вони є одними з основних засобів противника для ураження наземних цілей на тактичній та оперативній глибинах.

Сьогодні ГУР МО України оприлюднює перелік з 79 підприємств, що входять до кооперації з виробництва винищувачів-бомбардувальників та їхніх основних складових та систем.

Майже третина з них не перебувають під обмеженнями жодної з країн санкційної коаліції, а отже можуть й надалі мати доступ до необхідних іноземних компонентів та технологій.

Серед таких підприємств:

  • АТ "НАВІГАТОР" — виробник бортової апаратури радіотехнічної системи ближньої навігації РСБН-85В та іншого обладнання зі складу навігаційної системи Су-34;

  • АТ "КОТЛІН-НОВАТОР", що здійснює ремонт антен для бортової радіолокаційної станції літака;

  • ТОВ "ТД "КОРПОРАЦІЯ ВСМПО-АВІСМА", яке постачає продукцію із титанових сплавів;

  • АТ "ОКБ ЗЕНІТ" — виробник систем бортового живлення Су-34.

Воєнна розвідка України продовжує системну роботу зі збору та поширення даних про засоби, які росія використовує у війні.

Мета — обмежити військові спроможності противника та запобігти використанню агресорами технологій в майбутньому.

