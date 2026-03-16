Третина виробників російських літаків Су-34 не перебуває під санкціями Заходу — ГУР

ГУР МО України в розділі “Компоненти у зброї” порталу War&Sanctions оприлюднює інтерактивну 3D-модель та дані про виробників основних систем та компонентів винищувача-бомбардувальника Су-34.
Головні тези:
- Третина виробників літаків Су-34 не потрапила під санкції країн Заходу, забезпечуючи доступ до зарубіжних компонентів та технологій.
- Су-34 використовується як основний носій керованих авіаційних бомб для ураження наземних цілей.
War&Sanctions: частина виробників літаків Су-34 досі не перебуває під санкціями
Російський багатофункціональний винищувач-бомбардувальник Су-34 — основний носій керованих авіаційних бомб з універсальними модулями планерування та корекції (УМПК) та уніфікованих міжвидових плануючих боєприпасів (УМПБ).
Саме вони є одними з основних засобів противника для ураження наземних цілей на тактичній та оперативній глибинах.
Сьогодні ГУР МО України оприлюднює перелік з 79 підприємств, що входять до кооперації з виробництва винищувачів-бомбардувальників та їхніх основних складових та систем.
Серед таких підприємств:
АТ "НАВІГАТОР" — виробник бортової апаратури радіотехнічної системи ближньої навігації РСБН-85В та іншого обладнання зі складу навігаційної системи Су-34;
АТ "КОТЛІН-НОВАТОР", що здійснює ремонт антен для бортової радіолокаційної станції літака;
ТОВ "ТД "КОРПОРАЦІЯ ВСМПО-АВІСМА", яке постачає продукцію із титанових сплавів;
АТ "ОКБ ЗЕНІТ" — виробник систем бортового живлення Су-34.
Воєнна розвідка України продовжує системну роботу зі збору та поширення даних про засоби, які росія використовує у війні.
Мета — обмежити військові спроможності противника та запобігти використанню агресорами технологій в майбутньому.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-