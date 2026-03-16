Треть производителей российских самолетов Су-34 не находятся под санкциями Запада — ГУР

ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions обнародует интерактивную 3D-модель и данные о производителях основных систем и компонентов истребителя-бомбардировщика Су-34.
Главные тезисы
- Треть производителей российских самолетов Су-34 не подпадают под санкции стран Запада, что обеспечивает доступ к зарубежным компонентам и технологиям.
- Су-34 является основным носителем управляемых авиационных бомб, используемых для поражения наземных целей на тактической и оперативной глубинах.
War&Sanctions: часть производителей самолетов Су-34 до сих пор не находится под санкциями
Российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 — основной носитель управляемых авиационных бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) и унифицированных межвидовых планирующих боеприпасов (УМПБ).
Конкретно они являются одними из главных средств противника для поражения наземных целей на тактической и оперативной глубинах.
Сегодня ГУР МО Украины обнародует перечень из 79 предприятий, входящих в кооперацию по производству истребителей-бомбардировщиков и их основных составляющих и систем.
Среди таких предприятий:
АО "НАВИГАТОР" — производитель бортовой аппаратуры радиотехнической системы ближней навигации РСБН-85В и другого оборудования из состава навигационной системы Су-34;
АО "КОТЛИН-НОВАТОР", осуществляющее ремонт антенн для бортовой радиолокационной станции самолета;
ООО "ТД "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА", поставляющее продукцию из титановых сплавов;
АО "ОКБ ЗЕНИТ" — производитель систем бортового питания Су-34.
Военная разведка Украины продолжает системную работу по сбору и распространению данных о средствах, которые Россия использует в войне.
Цель — ограничить военные способности противника и предотвратить использование агрессорами технологий в будущем.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-