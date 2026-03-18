ГУР показало видео поражения систем ПВО и десантных катеров РФ в Крыму

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины обнародовали видеокадры поражения во временно оккупированном Крыму радиолокационной станции "Валдай", навигационной системы "Глонас" и катеров российских захватчиков.
Главные тезисы
- Специалисты ГУР МО Украины продемонстрировали видео поражения радиолокационной станции и навигационной системы РФ в Крыму.
- Украинские военные спецподразделения успешно уничтожили противовоздушную оборону российских захватчиков на полуострове.
У ГУР показали кадры новой "бавовны" в Крыму
В течение первых двух недель марта специалисты спецподразделения "Призраки" ГУР МО Украины продолжили уничтожение противовоздушной обороны московитов на временно оккупированном полуострове.
Как отметили в ГУР, "во время одного из результативных налетов военные разведчики поразили РЛС "Валдай" — это новейший российский комплекс, предназначенный для выявления и борьбы с малоразмерными БПЛА".
Также точными ударами "Призраков" выведены из строя: станция постановки радиопомех, ретранслятор для БПЛА типа "Герань/Гербера", комплекс навигационной системы "Глонас".
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-