ГУР показало видео поражения систем ПВО и десантных катеров РФ в Крыму
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины обнародовали видеокадры поражения во временно оккупированном Крыму радиолокационной станции "Валдай", навигационной системы "Глонас" и катеров российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Специалисты ГУР МО Украины продемонстрировали видео поражения радиолокационной станции и навигационной системы РФ в Крыму.
  • Украинские военные спецподразделения успешно уничтожили противовоздушную оборону российских захватчиков на полуострове.

У ГУР показали кадры новой "бавовны" в Крыму

В течение первых двух недель марта специалисты спецподразделения "Призраки" ГУР МО Украины продолжили уничтожение противовоздушной обороны московитов на временно оккупированном полуострове.

Как отметили в ГУР, "во время одного из результативных налетов военные разведчики поразили РЛС "Валдай" — это новейший российский комплекс, предназначенный для выявления и борьбы с малоразмерными БПЛА".

Также точными ударами "Призраков" выведены из строя: станция постановки радиопомех, ретранслятор для БПЛА типа "Герань/Гербера", комплекс навигационной системы "Глонас".

Вдобавок "Призраки" охотились на ходу два десантных катера проекта 02510 "БК-16" вместе с экипажами.

