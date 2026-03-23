"Ланцет" и "Скальпель". ГУР обнародовало данные об особенностях двух российских беспилотников

ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions обнародует интерактивные 3D-модели, составляющие и электронные компоненты российских баражирующих боеприпасов "Ланцет" и "Скальпель", а также данные о предприятиях, привлеченных к их производству.

"Ланцет" (известный как "изделие-51") — один из наиболее применяемых ударных БПЛА противника производства Zala Aero Group, связанной с концерном "Калашников".

Остатки БПЛА, сбитого над Киевом 16 марта, были идентифицированы именно как Ланцет, что может свидетельствовать о модернизации противником этого средства поражения, основным назначением которого ранее было поражение транспортных средств, техники и огневых позиций на тактической и оперативной глубинах.

"Скальпель" — менее известное изделие разработки конструкторского бюро "восток", которое через Х-образную конструкцию крыльев называют "меньшим братом" "Ланцета".

Оба БпЛА приводятся оператором в режиме реального времени, однако в "ланцете" противник пытается внедрять элементы автономной наводки, в том числе с применением модулей искусственного интеллекта, в том числе решений на базе Nvidia Jetson. Подобные технологии ранее обнаруживались и у других БПЛА противника — V2U.

Всего в рамках обновления идентифицировано 62 электронных компонента в составе "ланцета" и "скальпеля". Большинство из них имеют иностранное происхождение, прежде всего из США, а также из Швейцарии и КНР.

Несмотря на действие санкций, Россия сохраняет доступ к критически важным технологиям и продолжает совершенствовать собственное вооружение. Для нее остается доступна даже такая технологическая продукция, как модули для решений на основе искусственного интеллекта.

Напомним, что подобный модуль также был идентифицирован в беспилотнике "Герань-2" серии MS иранского производства, что является свидетельством совместной работы РФ и Ирана по их модернизации.

Применяемые сегодня против Украины технологии представляют потенциальную угрозу и другим регионам мира. Публикация таких данных призвана способствовать усилению санкционного давления и ограничению доступа агрессора к современным технологиям.