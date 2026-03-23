“Ланцет” та “Скальпель”. ГУР оприлюднило дані про особливості двох російських безпілотників

ГУР МО України у розділі “Компоненти у зброї” порталу War&Sanctions оприлюднює інтерактивні 3D-моделі, складові та електронні компоненти російських баражуючих боєприпасів “Ланцет” і “Скальпель”, а також дані про підприємства, що залучені до їх виробництва.

“Ланцет” (відомий як “изделие-51”) — один із найбільш застосовуваних ударних БпЛА противника виробництва Zala Aero Group, пов’язаної з концерном “Калашніков”.

Рештки БпЛА, збитого над Києвом 16 березня, були ідентифіковані саме як “Ланцет”, що може свідчити про модернізацію противником цього засобу ураження, основним призначенням якого раніше було ураження транспортних засобів, техніки та вогневих позицій на тактичній та оперативній глибинах.

“Скальпель” — менш відомий виріб розробки конструкторського бюро “восток”, який через Х-подібну конструкцію крил називають “меншим братом” “Ланцета”.

Обидва БпЛА наводяться оператором у режимі реального часу, однак в "ланцеті"противник намагається впроваджувати елементи автономного наведення, зокрема із застосуванням модулів штучного інтелекту, зокрема рішень на базі Nvidia Jetson. Подібні технології раніше виявляли і в інших БпЛА противника – V2U.

Загалом у межах оновлення ідентифіковано 62 електронні компоненти у складі “ланцета” та “скальпеля”. Більшість із них мають іноземне походження — передусім зі США, а також зі Швейцарії та КНР.

Дрон “Ланцет”

Попри дію санкцій, Росія зберігає доступ до критично важливих технологій і продовжує вдосконалювати власне озброєння. Для неї залишається доступною навіть така технологічна продукція, як модулі для рішень на основі штучного інтелекту.

Нагадаємо, що подібний модуль також був ідентифікований в безпілотнику “Гєрань-2” серії MS іранського виробництва, що є свідченням спільної роботи РФ та Ірану з їх модернізації.

Застосовані сьогодні проти України технології становлять потенційну загрозу й для інших регіонів світу. Публікація таких даних покликана сприяти посиленню санкційного тиску та обмеженню доступу агресора до сучасних технологій.