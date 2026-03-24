ГУР знищило пускову установку російських гіперзвукових ракет “Циркон” — відео

24 березня Головне управління розвідки України змогло уразити та нейтралізувати пускову установку гіперзвукових ракет “Циркон” у Криму. ГУР уже опублікувало ексклюзивне відео своєї роботи.
Головні тези:
- Розвідники звітують про ліквідацію та поранення сімох окупантів.
- Цієї ночі плани агресора атакувати мирні міста було зірвано.
ГУР показало, як знищувало “Циркон”
За словами розвідників, нову успішну операцію протягом минулої ночі провели майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України.
Їм вдалося швидко вистежити на окупованому півострові колону пускових установок “Бастіон-м”, яка рухалась до позицій.
Згідно з останніми даними, вдалося ліквідувати та поранити 7 російських загарбників.
Що важливо розуміти, країна-агресорка активно використовує ракети “Циркон” зі складу комплексу “Бастіон” насамперед для терору мирних мешканців України, зокрема, південних та східних областей.
Фактично українські розвідники змогли зірвати атаку РФ на Україну минулої ночі.
