ГУР знищило пускову установку російських гіперзвукових ракет “Циркон” — відео
24 березня Головне управління розвідки України змогло уразити та нейтралізувати пускову установку гіперзвукових ракет “Циркон” у Криму. ГУР уже опублікувало ексклюзивне відео своєї роботи.

  • Розвідники звітують про ліквідацію та поранення сімох окупантів.
  • Цієї ночі плани агресора атакувати мирні міста було зірвано.

ГУР показало, як знищувало “Циркон”

За словами розвідників, нову успішну операцію протягом минулої ночі провели майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України.

Їм вдалося швидко вистежити на окупованому півострові колону пускових установок “Бастіон-м”, яка рухалась до позицій.

Внаслідок влучних ударів розвідників знищено одну з пускових та дві дороговартісні ракети “циркон”, ще один “бастіон” зазнав ушкоджень, — йдеться в заяві воєнної розвідки України.

Згідно з останніми даними, вдалося ліквідувати та поранити 7 російських загарбників.

Що важливо розуміти, країна-агресорка активно використовує ракети “Циркон” зі складу комплексу “Бастіон” насамперед для терору мирних мешканців України, зокрема, південних та східних областей.

Фактично українські розвідники змогли зірвати атаку РФ на Україну минулої ночі.

ГУР МО України нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Слава Україні!

