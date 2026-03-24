Молдова объявила чрезвычайное положение из-за атак РФ

Команда президентки Молдовы Маи Санду ввела чрезвычайное положение в энергетике на 60 дней. Кроме того, власти страны уже рассматривают сценарий веерных отключений на фоне "сложной ситуации" в связи с ударами РФ по Украине.

Молдова страдает от российских атак на Украину

С заявлением на этот счет выступил премьер-министр Республики Молдова Александр Мунтяну.

Он публично подтвердил, что российская война против Украины создает цепные эффекты по всему региону.

И уже оказывает непосредственное влияние на нас здесь, в Республике Молдова. Последствия действий Российской Федерации больше нельзя игнорировать, — подчеркнул он.

На этом фоне он призвал все компетентные учреждения "действовать немедленно".

Актуальную ситуацию в Молдове уже прокомментировал Сергея Дякону — глава Национального центра управления в кризисных ситуациях (CNMC).

По словам последнего, технические сбои являются доказательством серьезного короткого замыкания, что предполагает вмешательство со стороны специалистов.

Что важно понимать, ЛЭП "Исакча — Вулканешты" — основной канал импорта электроэнергии из Румынии в Молдову.

Он отключился вечером 23 марта — это произошло на фоне российской атаки на Одессу.