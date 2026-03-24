Молдова объявила чрезвычайное положение из-за атак РФ

Команда президентки Молдовы Маи Санду ввела чрезвычайное положение в энергетике на 60 дней. Кроме того, власти страны уже рассматривают сценарий веерных отключений на фоне "сложной ситуации" в связи с ударами РФ по Украине.
Главные тезисы
- Власти страны выделяют необходимые ресурсы на восстановление линии "Исакча-Вулкенешты".
- Она была повреждена в результате недавней российской атаки.
Молдова страдает от российских атак на Украину
С заявлением на этот счет выступил премьер-министр Республики Молдова Александр Мунтяну.
Он публично подтвердил, что российская война против Украины создает цепные эффекты по всему региону.
На этом фоне он призвал все компетентные учреждения "действовать немедленно".
Актуальную ситуацию в Молдове уже прокомментировал Сергея Дякону — глава Национального центра управления в кризисных ситуациях (CNMC).
По словам последнего, технические сбои являются доказательством серьезного короткого замыкания, что предполагает вмешательство со стороны специалистов.
Что важно понимать, ЛЭП "Исакча — Вулканешты" — основной канал импорта электроэнергии из Румынии в Молдову.
Он отключился вечером 23 марта — это произошло на фоне российской атаки на Одессу.
Более того, указано, что возле поврежденной инфраструктуры высоковольтной линии в Молдове нашли обломки БпЛА.
