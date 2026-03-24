Молдова оголосила надзвичайний стан через атаки РФ

Команда президентки Молдови Маї Санду ввеле надзвичайний стан в енергетиці на 60 днів. Окрім того, влада країни вже розглядає сценарій віялових відключень на тлі "складної ситуації" у зв'язку з ударами РФ по Україні.
Головні тези:
- Влада країни виділяє необхідні ресурси на відновлення лінії "Ісакча-Вулкенешти".
- Вона була пошкоджена внаслідок нещодавньої російської атаки.
Молдова потерпає від російських атак на Україну
З заявою з цього приводу виступив прем'єр-міністр Республіки Молдова Александр Мунтяну.
Він публічно підтвердив, що російська війна проти України створює ланцюгові ефекти в усьому регіоні.
На цьому тлі він закликав усі компетентні установи "діяти негайно".
Актуальну ситуацію у Молдові уже прокоментував Сергія Дякону — очільник Національного центру управління в кризових ситуаціях (CNMC).
За словами останнього, технічні збої є доказом серйозного короткого замикання, а це передбачає втручання з боку фахівців.
Що важливо розуміти, ЛЕП "Ісакча — Вулканешти" — основний канал імпорту електроенергії з Румунії до Молдови.
Він відключився увечері 23 березня — це сталося на тлі російської атаки на Одесу.
Ба більше, вказано, що біля пошкодженої інфраструктури високовольтної лінії у Молдові знайшли уламки БпЛА.
