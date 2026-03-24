Молдова оголосила надзвичайний стан через атаки РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

Санду
Read in English
Джерело:  TV8

Команда президентки Молдови Маї Санду ввеле надзвичайний стан в енергетиці на 60 днів. Окрім того, влада країни вже розглядає сценарій віялових відключень на тлі "складної ситуації" у зв'язку з ударами РФ по Україні.

Головні тези:

  • Влада країни виділяє необхідні ресурси на відновлення лінії "Ісакча-Вулкенешти".
  • Вона була пошкоджена внаслідок нещодавньої російської атаки.

Молдова потерпає від російських атак на Україну

З заявою з цього приводу виступив прем'єр-міністр Республіки Молдова Александр Мунтяну.

Він публічно підтвердив, що російська війна проти України створює ланцюгові ефекти в усьому регіоні.

І вже безпосередньо впливає на нас тут, в Республіці Молдова. Наслідки дій Російської Федерації більше не можна ігнорувати, — наголосив він.

На цьому тлі він закликав усі компетентні установи "діяти негайно".

Актуальну ситуацію у Молдові уже прокоментував Сергія Дякону — очільник Національного центру управління в кризових ситуаціях (CNMC).

За словами останнього, технічні збої є доказом серйозного короткого замикання, а це передбачає втручання з боку фахівців.

Що важливо розуміти, ЛЕП "Ісакча — Вулканешти" — основний канал імпорту електроенергії з Румунії до Молдови.

Він відключився увечері 23 березня — це сталося на тлі російської атаки на Одесу.

Ба більше, вказано, що біля пошкодженої інфраструктури високовольтної лінії у Молдові знайшли уламки БпЛА.

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?