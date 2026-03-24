Молдова оголосила надзвичайний стан через атаки РФ

Команда президентки Молдови Маї Санду ввеле надзвичайний стан в енергетиці на 60 днів. Окрім того, влада країни вже розглядає сценарій віялових відключень на тлі "складної ситуації" у зв'язку з ударами РФ по Україні.

Молдова потерпає від російських атак на Україну

З заявою з цього приводу виступив прем'єр-міністр Республіки Молдова Александр Мунтяну.

Він публічно підтвердив, що російська війна проти України створює ланцюгові ефекти в усьому регіоні.

І вже безпосередньо впливає на нас тут, в Республіці Молдова. Наслідки дій Російської Федерації більше не можна ігнорувати, — наголосив він.

На цьому тлі він закликав усі компетентні установи "діяти негайно".

Актуальну ситуацію у Молдові уже прокоментував Сергія Дякону — очільник Національного центру управління в кризових ситуаціях (CNMC).

За словами останнього, технічні збої є доказом серйозного короткого замикання, а це передбачає втручання з боку фахівців.

Що важливо розуміти, ЛЕП "Ісакча — Вулканешти" — основний канал імпорту електроенергії з Румунії до Молдови.

Він відключився увечері 23 березня — це сталося на тлі російської атаки на Одесу.