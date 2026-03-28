Российские оккупанты убили 3 человека в Кривом Роге и Одессе
Атаки России на Одессу и Кривой Рог
В минувшую ночь армия РФ дважды наносила удары по Одессе и попала в роддом: местные власти сообщают о жертвах и раненых. Кроме того, враг дронами атаковал Кривой Рог: погибли два человека.

Главные тезисы

  • О минимум двух погибших сообщается в Кривом Роге.
  • Из-за вражеских ударов в Одессе пострадали 11 человек.

Как сообщает глава Одесской МВА Сергей Лысак, российские захватчики нанесли удары по гражданской инфраструктуре города.

Так, в Приморском районе они попали в крышу роддома — персонал и пациентки успели спрятаться в укрытии.

Также отмечено, что обнаружили частичное разрушение между четвертым и пятым этажами многоэтажки, а в частном секторе огонь охватил дома.

По состоянию на утро 28 марта официально подтверждено, что в результате полученных травм в больнице скончался один человек.

По словам Лисака, всего пострадали 11 человек, в том числе один ребенок.

Об актуальной ситуации в Кривом Роге сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа:

Двое мужчин погибли, двое получили ранения. Таковы последствия утренней атаки врага на Кривой Рог.

Он также добавил, что зафиксированы повреждения на промышленном предприятии. Там начались пожары.

Больше по теме

Россия охотится за технологиями украинских оружейников. В офисе оборонной компании TechEx изъяли "прослушку" врага
Россия начала "охоту" в тылу на украинских оружейников
Каким будет начало Третьей мировой войны — предупреждение Портникова
Портников
Атаки украинских дронов уменьшили на 40% экспортные мощности нефти РФ
нефть

