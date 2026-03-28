Российские оккупанты убили 3 человека в Кривом Роге и Одессе

В минувшую ночь армия РФ дважды наносила удары по Одессе и попала в роддом: местные власти сообщают о жертвах и раненых. Кроме того, враг дронами атаковал Кривой Рог: погибли два человека.

Атаки России на Одессу и Кривой Рог

Как сообщает глава Одесской МВА Сергей Лысак, российские захватчики нанесли удары по гражданской инфраструктуре города.

Так, в Приморском районе они попали в крышу роддома — персонал и пациентки успели спрятаться в укрытии.

Также отмечено, что обнаружили частичное разрушение между четвертым и пятым этажами многоэтажки, а в частном секторе огонь охватил дома.

По состоянию на утро 28 марта официально подтверждено, что в результате полученных травм в больнице скончался один человек.

По словам Лисака, всего пострадали 11 человек, в том числе один ребенок.

Об актуальной ситуации в Кривом Роге сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа:

Двое мужчин погибли, двое получили ранения. Таковы последствия утренней атаки врага на Кривой Рог.

Он также добавил, что зафиксированы повреждения на промышленном предприятии. Там начались пожары.