У Росії скаржаться на масовану атаку з боку України — відео
Джерело:  online.ua

Протягом минулої ночі у різних регіонах країни-агресорки Росії гриміли потужні вибухи. Міністерство оборони РФ заявляє про знешкодження 155 українських ударних дронів.

  • Масштабні пожежі палають у різних куточках Росії.
  • Для нових атак Україна використала ракети FP-5 "Фламінго"

Як стверджує Міністерство оборони РФ, протягом минулої ночі в період з 23.00 мск 27 березня до 7.00 мск 28 березня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 155 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Повітряний бій відбувався над територіями:

  • Брянської,

  • Ленінградської,

  • Смоленської,

  • Бєлгородської,

  • Курської,

  • Повської,

  • Псковської,

  • Рязанської,

  • Орловської,

  • Тульської,

  • Ярославської,

  • Новгородської областей,

  • Республіки Крим,

  • Московського регіону.

Російська влада традиційно не розкриває кількість українських дронів, які атакували її території, щоб не визнавати погану якість роботи власної ППО.

На тлі останніх подій у соціальних мережах опублікували відео запуску українських ракет FP-5 "Фламінго" протягом минулої ночі.

Телеграм-канали повідомляють, що під удар Сил оборони україни потрапила російська Електрична Підстанція 220 кВ «Кафа», що знаходиться біля Феодосії.

Ба більше, є інформація про ураження ще одного НПЗ у Ярославлі. За попередніми даними, горять резервуар/и.

