У Росії скаржаться на масовану атаку з боку України — відео

Протягом минулої ночі у різних регіонах країни-агресорки Росії гриміли потужні вибухи. Міністерство оборони РФ заявляє про знешкодження 155 українських ударних дронів.
Головні тези:
- Масштабні пожежі палають у різних куточках Росії.
- Для нових атак Україна використала ракети FP-5 "Фламінго"
“Бавовна” в Росії 28 березня — що відомо
Як стверджує Міністерство оборони РФ, протягом минулої ночі в період з 23.00 мск 27 березня до 7.00 мск 28 березня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 155 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.
Повітряний бій відбувався над територіями:
Брянської,
Ленінградської,
Смоленської,
Бєлгородської,
Курської,
Повської,
Псковської,
Рязанської,
Орловської,
Тульської,
Ярославської,
Новгородської областей,
Республіки Крим,
Московського регіону.
Російська влада традиційно не розкриває кількість українських дронів, які атакували її території, щоб не визнавати погану якість роботи власної ППО.
На тлі останніх подій у соціальних мережах опублікували відео запуску українських ракет FP-5 "Фламінго" протягом минулої ночі.
Телеграм-канали повідомляють, що під удар Сил оборони україни потрапила російська Електрична Підстанція 220 кВ «Кафа», що знаходиться біля Феодосії.
Ба більше, є інформація про ураження ще одного НПЗ у Ярославлі. За попередніми даними, горять резервуар/и.
