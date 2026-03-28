У Росії скаржаться на масовану атаку з боку України — відео

Протягом минулої ночі у різних регіонах країни-агресорки Росії гриміли потужні вибухи. Міністерство оборони РФ заявляє про знешкодження 155 українських ударних дронів.

“Бавовна” в Росії 28 березня — що відомо

Як стверджує Міністерство оборони РФ, протягом минулої ночі в період з 23.00 мск 27 березня до 7.00 мск 28 березня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 155 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Повітряний бій відбувався над територіями:

Брянської,

Ленінградської,

Смоленської,

Бєлгородської,

Курської,

Повської,

Псковської,

Рязанської,

Орловської,

Тульської,

Ярославської,

Новгородської областей,

Республіки Крим,

Московського регіону.

Російська влада традиційно не розкриває кількість українських дронів, які атакували її території, щоб не визнавати погану якість роботи власної ППО.

На тлі останніх подій у соціальних мережах опублікували відео запуску українських ракет FP-5 "Фламінго" протягом минулої ночі.

Телеграм-канали повідомляють, що під удар Сил оборони україни потрапила російська Електрична Підстанція 220 кВ «Кафа», що знаходиться біля Феодосії.

Ба більше, є інформація про ураження ще одного НПЗ у Ярославлі. За попередніми даними, горять резервуар/и.