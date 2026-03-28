Зеленський назвав головну складність мирних перемовин із США та Росією
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Як зізнався глава держави Володимир Зеленський, мирні переговори України, Росії та США просуваються так повільно, оскільки до реальних зустрічей та рішень готовий лише офіційний Київ.

Головні тези:

  • Команда Трампа готова до переговорів лише на своїй території.
  • Однак російська делегація не хоче летіти до США.

Зеленський розкрив причину гальмування мирного процесу

За словами глави держави, його команда фактично щоденно підтримує контакт з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Наша переговорна група розмовляє зі своїми візаві. Але, тим не менш, у нас є ця складність. Відчуття таке, що ми медіатори в цьому процесі, а не сторона у війні. Чому? Тому що ми готові зустрічатися будь-де — у тристоронньому форматі бажано. Але американська сторона може тільки в Америці, а Росія може всюди, але тільки не в Америці.

Володимир Зеленський

Президент України

Український лідер пояснив, що така ситуація склалася через війну на Близькому Сході.

Насамперед річ у тім, що команда Дональда Трампа через заходи безпеки не виїжджає за межі США.

Переговорна команда не виїжджає за кордон. Ми працюємо над тим, щоб зустрічі були, щоб вони пройшли у Європі — Туреччині, Швейцарії — чи будь-де. Ми готові. І на Близькому Сході теж, — наголосив Зеленський.

