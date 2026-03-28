Зеленский назвал главную сложность мирных переговоров с США и Россией
Зеленский назвал главную сложность мирных переговоров с США и Россией

Зеленский раскрыл причину торможения мирного процесса
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Как признался глава государства Владимир Зеленский, мирные переговоры Украины, России и США продвигаются так медленно, поскольку к реальным встречам и решениям готов только официальный Киев.

Главные тезисы

  • Команда Трампа готова к переговорам только на своей территории.
  • Однако российская делегация не хочет лететь в США.

Зеленский раскрыл причину торможения мирного процесса

По словам главы государства, его команда фактически ежедневно поддерживает контакты с администрацией президента США Дональда Трампа.

Наша переговорная группа разговаривает со своим визави. Но тем не менее у нас есть эта сложность. Ощущение такое, что мы медиаторы в этом процессе, а не сторона в войне. Почему? Потому что мы готовы встречаться где угодно — в трехстороннем формате желательно. Но американская сторона может быть только в Америке, а Россия может повсюду, но только не в Америке.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер объяснил, что такая ситуация сложилась из-за войны на Ближнем Востоке.

В первую очередь дело в том, что команда Дональда Трампа из-за мер безопасности не выезжает за пределы США.

Переговорная команда не выезжает за границу. Мы работаем над тем, чтобы встречи были, чтобы они прошли в Европе — Турции, Швейцарии — или где угодно. Мы готовы. И на Ближнем Востоке тоже, — подчеркнул Зеленский.

