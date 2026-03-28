Трамп готовит наказание для членов НАТО

Как удалось узнать инсайдерам издания The Telegraph, президент США Дональд Трамп хочет отомстить тем членам НАТО, которые не поддержали его в войне на Ближнем Востоке.

Трамп планирует усилить давление на НАТО

Как удалось узнать инсайдерам СМИ, в настоящее время глава Белого дома рассматривает сценарий, в рамках которого лишит членов НАТО ряда прав.

Это произойдет в том случае, если союзники США не смогут достичь целевого показателя расходов по обороне на уровне 5% ВВП.

Дональд Трамп рассматривает возможность проведения изменений в НАТО, предназначенных для наказания участников, не выполняющих его требования по финансированию. В частности, он размышляет о урезании союзников в принятии решений, в том числе в случае вступления блока в войну.

Несмотря на то, что американский лидер пока не принял финального решения, он всерьез задумывается о том, чтобы исключить некоторых членов НАТО из процесса принятия решений по расширению Альянса, совместным миссиям и активации Статьи 5 о взаимной обороне.

Фактически, таким образом, Дональд Трамп хочет отомстить союзниками, которые не помогли ему разблокировать Ормузский пролив в пределах войны на Ближнем Востоке.

Более того, глава Белого дома оценивает сценарий вывода американских войск из Германии.