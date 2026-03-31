Трамп хоче завершити війну проти Ірану — інсайдери

Згідно з даними видання The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп налаштований завершити бойові дії на Близькому Сході в найближчому майбутньому, навіть якщо Ормузька протока залишиться заблокованою Іраном.

Плани Трампа на Близькому Сході — що відомо

Як вдалося дізнатися анонімним джерелам, на тлі останніх подій американський лідер та його команда дійшли висновку, що силовий прорив Ормузької протоки затягне конфлікт довше запланованих 4–6 тижнів.

Саме тому Трамп вирішив сконцентруватися на головній меті — послабити іранський флот і скоротити запаси ракет.

Коли цієї цілі вдасться досягнути — президент США планує згорнути активні бойові дії та продовжувати дипломатичний тиск на Тегеран для відкриття протоки.

Якщо дипломатія не спрацює, США розраховують на ініціативу союзників у Європі та країнах Перської затоки. Радикальні військові варіанти залишаються можливими, але зараз є пріоритетом.

Нещодавно очільник Білого дому оголосив, що має намір забрати іранську нафту та взяти під контроль острів Харк.