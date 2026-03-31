"Чому ми маємо за це платити?". Зеленський публічно звернувся до Трампа

Джерело:  Axios

За словами глави держави Володимира Зеленського, президент США Дональд Трамп з метою завершення війни тисне на Україну щодо територіальних поступок та вимагає виведення ЗСУ із власних територій. Однак це не вихід із ситуації, що склалася.

Головні тези:

  • На переконання Зеленського, Трамп має лише один сценарій завершення російсько-української війни.
  • Він додав, що ніхто насправді не оцінює небезпеку такого рішення для України.

Глава держави не приховує, що його наразі дійсно непокоїть.

Володимир Зеленський стурбований, що після завершення війни на Близькому Сході відновить тиск на Україну, щоб та погодилася на територіальні поступки Росії.

Вони хочуть закінчити війну. Мене турбує те, що вони бачать лише один спосіб це зробити. Я впевнений, що президент Трамп і його команда хочуть закінчити війну. Але чому ми маємо за це платити? Ми не є агресорами.

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання українського лідера, команда Дональда Трампа не бачать іншого способу зупинити російського диктатора Володимира Путіна, окрім "виведення українських військ з нашої території".

Володимира Зеленського непокоїть те, що ніхто насправді не оцінює небезпеку такого рішення для безпеки України.

До слова, тиждень тому глава держави повідомив, що Штати пропонують Києву свої гарантії безпеки лише в обмін на виведення українських військ з неокупованої частини Донбасу.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський попередив, що Іран може готуватися до наземної операції
Чого далі очікувати від Ірана - прогноз Зеленського
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп хоче завершити війну проти Ірану — інсайдери
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Команда Орбана виконувала накази Лаврова в ЄС — відео
Лавров

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?