"Чому ми маємо за це платити?". Зеленський публічно звернувся до Трампа

За словами глави держави Володимира Зеленського, президент США Дональд Трамп з метою завершення війни тисне на Україну щодо територіальних поступок та вимагає виведення ЗСУ із власних територій. Однак це не вихід із ситуації, що склалася.

Зеленський не підтримує підхід Трампа

Глава держави не приховує, що його наразі дійсно непокоїть.

Володимир Зеленський стурбований, що після завершення війни на Близькому Сході відновить тиск на Україну, щоб та погодилася на територіальні поступки Росії.

Вони хочуть закінчити війну. Мене турбує те, що вони бачать лише один спосіб це зробити. Я впевнений, що президент Трамп і його команда хочуть закінчити війну. Але чому ми маємо за це платити? Ми не є агресорами. Володимир Зеленський Президент України

На переконання українського лідера, команда Дональда Трампа не бачать іншого способу зупинити російського диктатора Володимира Путіна, окрім "виведення українських військ з нашої території".

Володимира Зеленського непокоїть те, що ніхто насправді не оцінює небезпеку такого рішення для безпеки України.

До слова, тиждень тому глава держави повідомив, що Штати пропонують Києву свої гарантії безпеки лише в обмін на виведення українських військ з неокупованої частини Донбасу.