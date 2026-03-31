Команда Орбана виконувала накази Лаврова в ЄС — відео
Джерело: online.ua

У мережі опублікували аудіодоказ того, що шеф угорської дипломатії Петер Сійярто активно виконував накази свого російського колеги Сергія Лаврова у межах Євросоюзу, фактично лобіюючи інтереси Кремля.

Головні тези:

  • Записи підтверджують зусилля Сійярто щодо виключення Ісмаїлової зі списку санкцій ЄС.
  • Однак це не єдиний випадок, коли Лавров керував діями команди Орбана.

Угорщина стала маріонеткою Росії в ЄС

Як вдалося дізнатися журналістам, лише за годину після того, як 30 серпня 2024 року глава МЗС Угорщини прибув до Будапешта з Санкт-Петербурга, йому одразу зателефонував Лавров.

Під час дзвінка поплічник Путіна сповістив свого угорського колегу про побажання російського олігарха Алішера Усманова.

Останній нібито просив, щоб його сестру, Гульбахор Ісмаїлову, виключили зі списків санкцій ЄС. Сійярто запевнив, що зробить все можливе.

Річ у тім, що разом зі словаками ми подаємо пропозицію до Європейського Союзу про виключення її зі списку. Ми подамо її наступного тижня, і оскільки розпочнеться новий період перегляду, це питання буде включене до порядку денного, і ми зробимо все можливе, щоб її зняли зі списку.

Петер Сійярто

Глава МЗС Угорщини

Ба більше, під час цієї розмови з Лавровим соратник Орбана розповідав про нову штаб-квартиру "Газпрому", яку він відвідав у Росії.

На цьому тлі він заявив російському дипломату: "Я завжди до ваших послуг".

