"Перелякане верещання". Орбан зірвався на крик під час нового мітингу — відео
Орбан втрачає контроль над ситуацією в Угорщині
Джерело:  hvg.hu

Глава угорського уряду Віктор Орбан публічно зганьбився під час візиту з передвиборчим мітингом до Дьєра. Там він зіткнувся з рекордною кількістю контрдемонстрантів і не зміг стримати емоцій.

Головні тези:

  • Аномальна кількість свисту та вигуків призвела до того, що Орбан почав кричати на людей.
  • Він навіть звинуватив протестувальників у роботі на українські спецслужби.

На новий мітинг Орбана прийшли не лише його прихильники, а й чимало контрдемонстрантів.

Фактично йдеться про угорців, які підтримують опозиційну партію “Тиса” та його лідера Петера Мадяра.

Що важливо розуміти, саме Мадяр — головний суперник Віктора Орбана на парламентських виборах, які відбудуться вже 12 квітня 2026 року.

Журналісти звертають увагу на те, що аномальна кількість свисту та вигуків спровокувала Віктора Орбана на неочікувані емоції.

Замість традиційно спокійного викладу пропагандистських тез, прем’єр кілька разів зривався на крик, що нагадувало, за оцінкою видання, "перелякане верещання", а не рішучі дії.

На тлі останніх подій Орбан почав безпідставно звинувачувати протестувальників у роботі на українські спецслужби.

Ви підтримуєте український віз, а не стоїте на боці угорців! Ви хочете українофільський уряд і хочете віддати гроші угорців Україні! — бідкався він зі сцени.

