"Испуганый визг". Орбан сорвался на крик во время нового митинга — видео
Источник:  hvg.hu

Глава венгерского правительства Виктор Орбан публично опозорился во время визита с предвыборным митингом в Дьер. Там он столкнулся с рекордным количеством контрдемонстрантов и не сумел сдержать эмоций.

Главные тезисы

  • Аномальное количество свиста и криков привело к тому, что Орбан начал кричать на людей.
  • Он даже обвинил протестующих в работе на украинские спецслужбы.

Орбан теряет контроль над ситуацией в Венгрии

На новый митинг Орбана пришли не только его поклонники, но и немало контрдемонстрантов.

Фактически речь идет о венграх, которые поддерживают оппозиционную партию “Тиса” и его лидера Петера Мадяра.

Что важно понимать, именно Мадяр — главный соперник Виктора Орбана на парламентских выборах, которые состоятся уже 12 апреля 2026 года.

Журналисты обращают внимание на то, что аномальное количество свиста и криков спровоцировало Виктора Орбана на неожиданные эмоции.

Вместо традиционно спокойного изложения пропагандистских тезисов, премьер несколько раз срывался на напоминающий крик, по оценке издания, "испуганный визг", а не решительные действия.

На фоне последних событий Орбан начал безосновательно обвинять протестующих в работе на украинские спецслужбы.

Вы поддерживаете украинскую телегу, а не стоите на стороне венгров! Вы хотите украинское правительство и хотите отдать деньги венгров Украине! — жаловался он со сцены.

