"Испуганый визг". Орбан сорвался на крик во время нового митинга — видео

Глава венгерского правительства Виктор Орбан публично опозорился во время визита с предвыборным митингом в Дьер. Там он столкнулся с рекордным количеством контрдемонстрантов и не сумел сдержать эмоций.
Главные тезисы
- Аномальное количество свиста и криков привело к тому, что Орбан начал кричать на людей.
- Он даже обвинил протестующих в работе на украинские спецслужбы.
Орбан теряет контроль над ситуацией в Венгрии
На новый митинг Орбана пришли не только его поклонники, но и немало контрдемонстрантов.
Фактически речь идет о венграх, которые поддерживают оппозиционную партию “Тиса” и его лидера Петера Мадяра.
Что важно понимать, именно Мадяр — главный соперник Виктора Орбана на парламентских выборах, которые состоятся уже 12 апреля 2026 года.
Журналисты обращают внимание на то, что аномальное количество свиста и криков спровоцировало Виктора Орбана на неожиданные эмоции.
На фоне последних событий Орбан начал безосновательно обвинять протестующих в работе на украинские спецслужбы.
