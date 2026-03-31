В сети опубликовали аудиодоказательство того, что шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто активно выполнял приказы своего российского коллеги Сергея Лаврова в рамках Евросоюза, фактически лоббируя интересы Кремля.

Венгрия стала марионеткой России в ЕС

Как удалось узнать журналистам, только через час после того, как 30 августа 2024 года глава МИД Венгрии прибыл в Будапешт из Санкт-Петербурга, ему сразу позвонил по телефону Лавров.

Во время звонка приспешник Путина известил своего венгерского коллегу о пожеланиях российского олигарха Алишера Усманова.

Последний якобы просил, чтобы его сестру Гульбахор Исмаилову исключили из списков санкций ЕС. Сийярто заверил, что сделает все возможное.

Дело в том, что вместе со словаками мы подаем предложение в Европейский Союз об исключении ее из списка. Мы представим его на следующей неделе, и поскольку начнется новый период пересмотра, этот вопрос будет включен в повестку дня, и мы сделаем все возможное, чтобы ее сняли из списка. Петер Сийярто Глава МИД Венгрии

Более того, во время этого разговора с Лавровым соратник Орбана рассказывал о новой штаб-квартире "Газпрома", которую он посетил в России.