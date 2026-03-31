Команда Орбана выполняла приказы Лаврова в ЕС — видео
Категория
Политика
Дата публикации

Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В сети опубликовали аудиодоказательство того, что шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто активно выполнял приказы своего российского коллеги Сергея Лаврова в рамках Евросоюза, фактически лоббируя интересы Кремля.

Главные тезисы

  • Записи подтверждают усилия Сийярто по исключению Исмаиловой из списка санкций ЕС.
  • Однако это не единственный случай, когда Лавров руководил действиями команды Орбана.

Венгрия стала марионеткой России в ЕС

Как удалось узнать журналистам, только через час после того, как 30 августа 2024 года глава МИД Венгрии прибыл в Будапешт из Санкт-Петербурга, ему сразу позвонил по телефону Лавров.

Во время звонка приспешник Путина известил своего венгерского коллегу о пожеланиях российского олигарха Алишера Усманова.

Последний якобы просил, чтобы его сестру Гульбахор Исмаилову исключили из списков санкций ЕС. Сийярто заверил, что сделает все возможное.

Дело в том, что вместе со словаками мы подаем предложение в Европейский Союз об исключении ее из списка. Мы представим его на следующей неделе, и поскольку начнется новый период пересмотра, этот вопрос будет включен в повестку дня, и мы сделаем все возможное, чтобы ее сняли из списка.

Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии

Более того, во время этого разговора с Лавровым соратник Орбана рассказывал о новой штаб-квартире "Газпрома", которую он посетил в России.

На этом фоне он заявил российскому дипломату: "Я всегда к вашим услугам".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?