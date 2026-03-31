В сети опубликовали аудиодоказательство того, что шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто активно выполнял приказы своего российского коллеги Сергея Лаврова в рамках Евросоюза, фактически лоббируя интересы Кремля.
Главные тезисы
- Записи подтверждают усилия Сийярто по исключению Исмаиловой из списка санкций ЕС.
- Однако это не единственный случай, когда Лавров руководил действиями команды Орбана.
Венгрия стала марионеткой России в ЕС
Как удалось узнать журналистам, только через час после того, как 30 августа 2024 года глава МИД Венгрии прибыл в Будапешт из Санкт-Петербурга, ему сразу позвонил по телефону Лавров.
Во время звонка приспешник Путина известил своего венгерского коллегу о пожеланиях российского олигарха Алишера Усманова.
Последний якобы просил, чтобы его сестру Гульбахор Исмаилову исключили из списков санкций ЕС. Сийярто заверил, что сделает все возможное.
Более того, во время этого разговора с Лавровым соратник Орбана рассказывал о новой штаб-квартире "Газпрома", которую он посетил в России.
На этом фоне он заявил российскому дипломату: "Я всегда к вашим услугам".
