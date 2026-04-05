Пентагон оголосив про відставку начальника штабу армії США
У команді Трампа почалися серйозні зміни
Міністерство оборони США офіційно підтвердило чутки про відставку Ренді Джорджа з посади начальника штабу американських Сухопутних військ.

Головні тези:

  • Відставка генерала Джорджа може стати лише початком.
  • Дональд Трамп обурений роботою деяких міністрів і збирається провести кадрові зміни.

У команді Трампа почалися серйозні зміни

З офіційним коментарем з цього приводу виступив помічник міністра оборони США Шон Парнелл:

Генерал Ренді Джордж негайно залишає посаду 41-го начальника штабу Сухопутних військ. Міністерство війни висловлює вдячність генералу Джорджу за десятиліття служби на благо нашої країни. Бажаємо йому всього найкращого на пенсії.

Згідно з даними видання Politico, у приватних розмовах Дональд Трамп скаржиться на неякісну роботу міністра торгівлі Говарда Лутніка та міністра праці Лорі Чавес-ДеРемер.

Ба більше, американський лідер ужа оцінює сценарії внесення додаткових змін до складу своєї адміністрації.

Один із інсайдерів заявив, що Трамп дуже розлючений і тому збирається робити перестановки.

Остаточних рішень щодо Чавес-ДеРемер і Лутніка ще не ухвалено — і Трамп вже раніше замислювався над звільненням людей, але потім відмовлявся від цього.

Анонімні джерела стверджують, що потенційні кадрові зміни на високому рівні стосуються членів кабінету, які на думку Трампа, «не виправдали очікувань або привернули занадто багато негативної уваги».

