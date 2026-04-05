Пентагон оголосив про відставку начальника штабу армії США

Міністерство оборони США офіційно підтвердило чутки про відставку Ренді Джорджа з посади начальника штабу американських Сухопутних військ.
Головні тези:
- Відставка генерала Джорджа може стати лише початком.
- Дональд Трамп обурений роботою деяких міністрів і збирається провести кадрові зміни.
У команді Трампа почалися серйозні зміни
З офіційним коментарем з цього приводу виступив помічник міністра оборони США Шон Парнелл:
Згідно з даними видання Politico, у приватних розмовах Дональд Трамп скаржиться на неякісну роботу міністра торгівлі Говарда Лутніка та міністра праці Лорі Чавес-ДеРемер.
Ба більше, американський лідер ужа оцінює сценарії внесення додаткових змін до складу своєї адміністрації.
Один із інсайдерів заявив, що Трамп дуже розлючений і тому збирається робити перестановки.
Анонімні джерела стверджують, що потенційні кадрові зміни на високому рівні стосуються членів кабінету, які на думку Трампа, «не виправдали очікувань або привернули занадто багато негативної уваги».
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-