"Это не шоу". Макрон поставил Трампа на место после критики НАТО

Французский лидер Эмманюэль Макрон жестко отреагировал на критику членов НАТО со стороны президента США Дональда Трампа. Как известно, последний жалуется, что Североатлантический союз не помог ему в войне на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- Макрон подчеркнул, что Франция не должна поддерживать США в войне против Ирана.
- Он добавил, что французская республика желает мира, а не войны.
Макрон публично дал отпор Трампу
Глава республики четко дал понять, что война США и Израиля против иранского режима — это не операция Франции.
Он также обратил внимание, что в подобных вопросах нужно "быть серьезными".
Как уже упоминалось ранее, накануне американский лидер Дональд Трамп рассказал СМИ о своих телефонных переговорах с президентом Франции.
Руководитель Белого дома посмеялся над Макроном, намекая, что его бьет жена, и что он "до сих пор приходит в себя от удара в челюсть".
Иронические заявления Дональда Трампа об Эмманюэле Макроне спровоцировали шквал критики со стороны французских политиков.
