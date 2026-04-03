"Это не шоу". Макрон поставил Трампа на место после критики НАТО

Французский лидер Эмманюэль Макрон жестко отреагировал на критику членов НАТО со стороны президента США Дональда Трампа. Как известно, последний жалуется, что Североатлантический союз не помог ему в войне на Ближнем Востоке.

Макрон публично дал отпор Трампу

Глава республики четко дал понять, что война США и Израиля против иранского режима — это не операция Франции.

Они могут сетовать на то, что им не помогают, но это не наша операция. Мы хотим мира как можно скорее. Это не шоу. Эмманюэль Макрон Президент Франции

Он также обратил внимание, что в подобных вопросах нужно "быть серьезными".

Мы говорим о войне и мире. Давайте будем серьезными и не говорить в один день противоположное тому, что мы говорили накануне, — подчеркнул Макрон.

Как уже упоминалось ранее, накануне американский лидер Дональд Трамп рассказал СМИ о своих телефонных переговорах с президентом Франции.

Руководитель Белого дома посмеялся над Макроном, намекая, что его бьет жена, и что он "до сих пор приходит в себя от удара в челюсть".

Иронические заявления Дональда Трампа об Эмманюэле Макроне спровоцировали шквал критики со стороны французских политиков.