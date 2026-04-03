"Это не шоу". Макрон поставил Трампа на место после критики НАТО
Категория
Политика
Дата публикации

Read in English
Читати українською
Источник:  Sky News

Французский лидер Эмманюэль Макрон жестко отреагировал на критику членов НАТО со стороны президента США Дональда Трампа. Как известно, последний жалуется, что Североатлантический союз не помог ему в войне на Ближнем Востоке.

Главные тезисы

  • Макрон подчеркнул, что Франция не должна поддерживать США в войне против Ирана.
  • Он добавил, что французская республика желает мира, а не войны.

Глава республики четко дал понять, что война США и Израиля против иранского режима — это не операция Франции.

Они могут сетовать на то, что им не помогают, но это не наша операция. Мы хотим мира как можно скорее. Это не шоу.

Эмманюэль Макрон

Президент Франции

Он также обратил внимание, что в подобных вопросах нужно "быть серьезными".

Мы говорим о войне и мире. Давайте будем серьезными и не говорить в один день противоположное тому, что мы говорили накануне, — подчеркнул Макрон.

Как уже упоминалось ранее, накануне американский лидер Дональд Трамп рассказал СМИ о своих телефонных переговорах с президентом Франции.

Руководитель Белого дома посмеялся над Макроном, намекая, что его бьет жена, и что он "до сих пор приходит в себя от удара в челюсть".

Иронические заявления Дональда Трампа об Эмманюэле Макроне спровоцировали шквал критики со стороны французских политиков.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?