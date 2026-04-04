ППО ліквідувала 260 із 286 цілей під час повітряного нападу РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом минулої ночі російські загарбники здійснювали атаку 286 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося ліквідувати більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та центрі країни.
- Атака ворога досі триває, близько 20 ворожих БпЛА атакують Україну.
Повітряний бій Росії та Україні — перші подробиці
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Згідно з останніми даними, близько 200 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
