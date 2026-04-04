ППО ліквідувала 260 із 286 цілей під час повітряного нападу РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО ліквідувала 260 із 286 цілей під час повітряного нападу РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Повітряний бій Росії та Україні - перші подробиці
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом минулої ночі російські загарбники здійснювали атаку 286 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося ліквідувати більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та центрі країни.
  • Атака ворога досі триває, близько 20 ворожих БпЛА атакують Україну.

Повітряний бій Росії та Україні — перші подробиці

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Згідно з останніми даними, близько 200 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 07:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 260 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі близько 20 ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?