Категория
Политика
Дата публикации

Трамп снова набросился на Байдена из-за помощи Украине в войне против РФ

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  Clash Report

Глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал миллиардную помощь Киеву прошлой администрации США и пригрозил Европе остановкой поставок оружия.

Главные тезисы

  • Трамп раскритиковал помощь Киеву от прошлых администраций США за неэффективное потраченные средства.
  • Президент утверждает, что США не должны были вмешиваться в конфликт на Украине и тратить деньги на поддержку Киева.

США не должны были "лезть в Украину" — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны были вмешиваться в войну в Украину и тратить значительные средства в поддержку Киева.

Во время общения с журналистами Трамп подверг резкой критике предыдущую политику Вашингтона, заявив, что США потратили сотни миллиардов долларов без всякой выгоды.

Мы тратим миллиарды. Знаете, нам не нужно было лезть в Украину. Украина — за тысячи миль отсюда, через океан… У нас был президент — просто дурак: отдал им 350 миллиардов долларов, ничего не получив вместо этого.

Дональд Трамп

Президент США

По словам Трампа, значительная часть американских запасов вооружения была передана Украине, что вынудило США активизировать производство боеприпасов. В то же время он подчеркнул, что его администрация изменила подход и теперь снабжает оружием на коммерческой основе.

А я продаю им боеприпасы. За это платит Европейский Союз, — добавил президент США.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?