Трамп снова набросился на Байдена из-за помощи Украине в войне против РФ

США не должны были "лезть в Украину" — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны были вмешиваться в войну в Украину и тратить значительные средства в поддержку Киева.

Во время общения с журналистами Трамп подверг резкой критике предыдущую политику Вашингтона, заявив, что США потратили сотни миллиардов долларов без всякой выгоды.

Мы тратим миллиарды. Знаете, нам не нужно было лезть в Украину. Украина — за тысячи миль отсюда, через океан… У нас был президент — просто дурак: отдал им 350 миллиардов долларов, ничего не получив вместо этого. Дональд Трамп Президент США

По словам Трампа, значительная часть американских запасов вооружения была передана Украине, что вынудило США активизировать производство боеприпасов. В то же время он подчеркнул, что его администрация изменила подход и теперь снабжает оружием на коммерческой основе.