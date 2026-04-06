Трамп снова набросился на Байдена из-за помощи Украине в войне против РФ

Глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал миллиардную помощь Киеву прошлой администрации США и пригрозил Европе остановкой поставок оружия.
Главные тезисы
- Трамп раскритиковал помощь Киеву от прошлых администраций США за неэффективное потраченные средства.
- Президент утверждает, что США не должны были вмешиваться в конфликт на Украине и тратить деньги на поддержку Киева.
США не должны были "лезть в Украину" — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны были вмешиваться в войну в Украину и тратить значительные средства в поддержку Киева.
Во время общения с журналистами Трамп подверг резкой критике предыдущую политику Вашингтона, заявив, что США потратили сотни миллиардов долларов без всякой выгоды.
По словам Трампа, значительная часть американских запасов вооружения была передана Украине, что вынудило США активизировать производство боеприпасов. В то же время он подчеркнул, что его администрация изменила подход и теперь снабжает оружием на коммерческой основе.
А я продаю им боеприпасы. За это платит Европейский Союз, — добавил президент США.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-