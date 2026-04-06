Трамп знову накинувся на Байдена через допомогу Україні у війні проти РФ

США не повинні були “лізти в Україну” — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не повинні були втручатися у війну в Україна та витрачати значні кошти на підтримку Києва.

Під час спілкування з журналістами Трамп різко розкритикував попередню політику Вашингтона, заявивши, що США витратили сотні мільярдів доларів без жодної вигоди.

Ми витрачаємо мільярди. Знаєте, нам не треба було лізти в Україну. Україна — за тисячі миль звідси, через океан… У нас був президент — просто дурень: віддав їм 350 мільярдів доларів, нічого не отримавши натомість. Дональд Трамп Президент США

За словами Трампа, значна частина американських запасів озброєння була передана Україні, що змусило США активізувати виробництво боєприпасів. Водночас він наголосив, що його адміністрація змінила підхід і тепер постачає зброю на комерційній основі.