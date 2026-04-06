Пакистан передал США и Ирану план прекращения войны

Согласно данным инсайдеров Reuters, официальные Вашингтон и Тегеран получили от Пакистана рамочный план по прекращению боевых действий и дальнейшему заключению мирного соглашения. По всей вероятности, его могут согласовать 6 апреля.
Главные тезисы
- Окончательное мирное соглашение будет предусматривать обязательство Ирана не стремиться к получению ядерного оружия.
- Однако пока Тегеран не взял на себя никаких обязательств.
Пакистан пытается помирить США и Иран
Как утверждают анонимные источники, Пакистан передал свой план США и Ирану ночью 5 апреля.
В указанном документе речь идет о немедленном прекращении огня и последующем заключении всеобъемлющего соглашения.
Кроме того, уже состоялись переговоры между главой штаба пакистанской армии Асим Муниром, вице-президентом США Джей Ди Венсом, специальным посланником Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Ирана Аббасом Аракчи.
План Пакистана предусматривает, что прекращение боевых действий произойдет немедленно, что приведет к открытию Ормузского пролива.
Более того, в течение следующих 15-20 дней Вашингтон и Тегеран продолжат работу над более широким урегулированием.
По словам инсайдеров, финальное мирное соглашение будет предусматривать обязательство Ирана не стремиться к получению ядерного оружия в обмен на ослабление санкций и разблокировку замороженных активов.
Больше по теме
