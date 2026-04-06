Пакистан передал США и Ирану план прекращения войны

Согласно данным инсайдеров Reuters, официальные Вашингтон и Тегеран получили от Пакистана рамочный план по прекращению боевых действий и дальнейшему заключению мирного соглашения. По всей вероятности, его могут согласовать 6 апреля.

Пакистан пытается помирить США и Иран

Как утверждают анонимные источники, Пакистан передал свой план США и Ирану ночью 5 апреля.

В указанном документе речь идет о немедленном прекращении огня и последующем заключении всеобъемлющего соглашения.

Кроме того, уже состоялись переговоры между главой штаба пакистанской армии Асим Муниром, вице-президентом США Джей Ди Венсом, специальным посланником Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Ирана Аббасом Аракчи.

План Пакистана предусматривает, что прекращение боевых действий произойдет немедленно, что приведет к открытию Ормузского пролива.

Более того, в течение следующих 15-20 дней Вашингтон и Тегеран продолжат работу над более широким урегулированием.

Соглашение, которое предварительно назвали "Исламабадским", будет включать региональные рамки по судоходству по Ормузскому проливу, а окончательные личные переговоры ожидаются в столице Пакистана.

По словам инсайдеров, финальное мирное соглашение будет предусматривать обязательство Ирана не стремиться к получению ядерного оружия в обмен на ослабление санкций и разблокировку замороженных активов.