Пакистан передал США и Ирану план прекращения войны
Категория
Мир
Дата публикации

Читати українською
Источник:  Reuters

Согласно данным инсайдеров Reuters, официальные Вашингтон и Тегеран получили от Пакистана рамочный план по прекращению боевых действий и дальнейшему заключению мирного соглашения. По всей вероятности, его могут согласовать 6 апреля.

Главные тезисы

  • Окончательное мирное соглашение будет предусматривать обязательство Ирана не стремиться к получению ядерного оружия.
  • Однако пока Тегеран не взял на себя никаких обязательств.

Как утверждают анонимные источники, Пакистан передал свой план США и Ирану ночью 5 апреля.

В указанном документе речь идет о немедленном прекращении огня и последующем заключении всеобъемлющего соглашения.

Кроме того, уже состоялись переговоры между главой штаба пакистанской армии Асим Муниром, вице-президентом США Джей Ди Венсом, специальным посланником Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Ирана Аббасом Аракчи.

План Пакистана предусматривает, что прекращение боевых действий произойдет немедленно, что приведет к открытию Ормузского пролива.

Более того, в течение следующих 15-20 дней Вашингтон и Тегеран продолжат работу над более широким урегулированием.

Соглашение, которое предварительно назвали "Исламабадским", будет включать региональные рамки по судоходству по Ормузскому проливу, а окончательные личные переговоры ожидаются в столице Пакистана.

По словам инсайдеров, финальное мирное соглашение будет предусматривать обязательство Ирана не стремиться к получению ядерного оружия в обмен на ослабление санкций и разблокировку замороженных активов.

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?