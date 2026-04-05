Президент США Дональд Трамп столкнулся с критикой не только со стороны оппозиционных демократов, но и со стороны своей собственной Республиканской партии из-за своих заявлений о возможном выходе США из НАТО.

НАТО является самым успешным военным альянсом в истории — сенаторы США Кунс и Макконнелл

Сенатор от Демократической партии США Крис Кунс, первый заместитель председателя подкомитета Сената по обороне при комитете по ассигнованиям, и сенатор-республиканец Митч Макконнелл, глава подкомитета Сената по обороне при комитете по ассигнованиям, в совместном заявлении отметили, что НАТО является наиболее успешным. уже более 70 лет.

Единственный случай, когда НАТО вступил в войну, был ответ на нападение на США. Войска НАТО воевали и погибали в Афганистане и Ираке бок о бок с американскими силами. Соединенные Штаты не должны легкомысленно относиться к этой жертве — ни готовности наших союзников принести ее снова.

Они подчеркнули, что споры в НАТО такие же древние, как и сам Альянс, одна американцы чувствуют себя безопаснее, когда НАТО сильна и едина.

В наших интересах, чтобы все союзники бережно питали это единство. Соединенные Штаты присоединились к НАТО в 1949 г., когда Сенат проголосовал за ратификацию Договора о НАТО, и Соединенные Штаты останутся в нем. Сенат по-прежнему будет поддерживать Североатлантический союз ради мира и защиты, которые он обеспечивает Америке, Европе и миру.

Напомним, Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО в связи с позицией союзников по войне США в Иране.