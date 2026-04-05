Сенатори США кинули виклик Трампу через НАТО
Президент США Дональд Трамп зіштовхнувся з критикою не лише з боку опозиційних демократів, а й з боку своєї власної Республіканської партії через свої заяви щодо можливого виходу США з НАТО.

Головні тези:

  • Сенатори Кунс та Макконнелл критикують Трампа за його заяви про можливий вихід США з НАТО, підкреслюючи важливість альянсу для безпеки країни.
  • НАТО є найуспішнішим військовим альянсом в історії, який підтримує безпеку США вже понад 70 років, наголошують сенатори.

НАТО є найуспішнішим військовим альянсом в історії — сенатори США Кунс і Макконнелл

Сенатор від Демократичної партії США Кріс Кунс, перший заступник голови підкомітету Сенату з питань оборони при комітеті з питань асигнувань, та сенатор-республіканець Мітч Макконнелл, голова підкомітету Сенату з питань оборони при комітеті з питань асигнувань, у спільній заяві зазначили, що НАТО є найуспішнішим військовим альянсом в історії і підтримує безпеку Сполучених Штатів вже понад 70 років.

Єдиний випадок, коли НАТО вступив у війну, був у відповідь на напад на США. Війська НАТО воювали і гинули в Афганістані та Іраку пліч-о-пліч з американськими силами. Сполучені Штати не повинні легковажно ставитися до цієї жертви — ані до готовності наших союзників принести її знову.

Вони підкреслили, що суперечки в НАТО такі ж давні, як і сам Альянс, одна американці почуваються безпечніше, коли НАТО є сильним і єдиним.

У наших інтересах, щоб усі союзники дбайливо плекали цю єдність. Сполучені Штати приєдналися до НАТО у 1949 році, коли Сенат проголосував за ратифікацію Договору про НАТО, і Сполучені Штати залишаться в ньому. Сенат і надалі підтримуватиме Альянс заради миру та захисту, які він забезпечує Америці, Європі та світу.

Нагадаємо, Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО у зв’язку з позицією союзників щодо війни США в Ірані.

Утім, за даними медіа, у Конгресі Сполучених Штатів та Пентагоні заявили про відсутність обговорень виходу США з НАТО, а в самому Альянсі вважають блефом погрози глави Білого дому розірвати стосунки з блоком.

