Президент США Дональд Трамп зіштовхнувся з критикою не лише з боку опозиційних демократів, а й з боку своєї власної Республіканської партії через свої заяви щодо можливого виходу США з НАТО.
Головні тези:
- Сенатори Кунс та Макконнелл критикують Трампа за його заяви про можливий вихід США з НАТО, підкреслюючи важливість альянсу для безпеки країни.
- НАТО є найуспішнішим військовим альянсом в історії, який підтримує безпеку США вже понад 70 років, наголошують сенатори.
НАТО є найуспішнішим військовим альянсом в історії — сенатори США Кунс і Макконнелл
Сенатор від Демократичної партії США Кріс Кунс, перший заступник голови підкомітету Сенату з питань оборони при комітеті з питань асигнувань, та сенатор-республіканець Мітч Макконнелл, голова підкомітету Сенату з питань оборони при комітеті з питань асигнувань, у спільній заяві зазначили, що НАТО є найуспішнішим військовим альянсом в історії і підтримує безпеку Сполучених Штатів вже понад 70 років.
Вони підкреслили, що суперечки в НАТО такі ж давні, як і сам Альянс, одна американці почуваються безпечніше, коли НАТО є сильним і єдиним.
У наших інтересах, щоб усі союзники дбайливо плекали цю єдність. Сполучені Штати приєдналися до НАТО у 1949 році, коли Сенат проголосував за ратифікацію Договору про НАТО, і Сполучені Штати залишаться в ньому. Сенат і надалі підтримуватиме Альянс заради миру та захисту, які він забезпечує Америці, Європі та світу.
Нагадаємо, Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО у зв’язку з позицією союзників щодо війни США в Ірані.
