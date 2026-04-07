"Усю країну можна знищити за одну ніч". Трамп публічно звернувся до Ірану

Американський лідер Дональд Трамп погрожує Ірану, що Штати, мовляв, здатні "знищити його за одну ніч". Таким чином президент США добивається від Тегерану розблокування Ормузької протоки.

Трамп намагається залякати Іран

Очільник Білого дому виступив з новими гучними заявами напередодні встановленого ним кінцевого терміну у вівторок о 20:00 за східним часом.

Трамп розраховував на те, що офіційний Тегеран підпише угоду з Вашингтоном, оскільки, мовляв, злякається американських атак на цивільну інфраструктуру, зокрема мости та електростанції.

Усю країну можна знищити за одну ніч, і ця ніч може бути завтра ввечері. Дональд Трамп Президент США

На переконання очільника Білого дому, він нібито вже зміг повалити іранський режим.

Ба більше, американський лідер стверджує, що нова влада проводить перемовини зі США "в дусі доброї волі".

За словами Дональда Трама, його команда має план швидкого знищення "усіх мостів і електростанцій" в Ірані, якщо ультиматум щодо розблокування Ормузької протоки не буде виконаний.