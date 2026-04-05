Сенат вимагає у Трампа пояснень щодо візиту підсанкційних депутатів РФ

Американський сенатський комітет із закордонних справ хоче почути пояснення від команди Дональда Трампа стосовно допуску в країну делегації підсанкційних російських депутатів.
Головні тези:
- Трамп знає, що Росія допомагає Ірану, однак все одно пускає до США його поплічників.
- Для Конгресу і громадськості важливо розуміти масшатаби дій російської делегації у Штатах.
Сенат не розуміє деяких рішень Трампа
Сенатори не приховують свого обурення через візит до США російських депутатів, які провели зустрічі з членами Палати представників і американськими посадовцями.
Що важливо розуміти, це сталося навіть попри те, що вони перебувають під санкціями США, пише журналіст Остап Яриш.
На тлі останніх подій сенатори надіслали листа команді Дональда Трампа.
У ньому йдеться про те, що російська Держдума — на відміну від Конгресу США — не є окремою і рівноправною гілкою влади.
На переконання сенаторів, американська делегація прибула до США з однією метою — просувати стратегічні цілі Кремля, у тому числі збирати додаткові корисні розвіддані.
Саме тому вони хочуть почути пояснення від команди Трампа з цього приводу.
