Сенат вимагає у Трампа пояснень щодо візиту підсанкційних депутатів РФ
Американський сенатський комітет із закордонних справ хоче почути пояснення від команди Дональда Трампа стосовно допуску в країну делегації підсанкційних російських депутатів.

Головні тези:

  • Трамп знає, що Росія допомагає Ірану, однак все одно пускає до США його поплічників.
  • Для Конгресу і громадськості важливо розуміти масшатаби дій російської делегації у Штатах.

Сенат не розуміє деяких рішень Трампа

Сенатори не приховують свого обурення через візит до США російських депутатів, які провели зустрічі з членами Палати представників і американськими посадовцями.

Що важливо розуміти, це сталося навіть попри те, що вони перебувають під санкціями США, пише журналіст Остап Яриш.

На тлі останніх подій сенатори надіслали листа команді Дональда Трампа.

У ньому йдеться про те, що російська Держдума — на відміну від Конгресу США — не є окремою і рівноправною гілкою влади.

Її члени включають осіб, підпорядкованих Кремлю, які здійснили численні кібератаки проти американців і сприяли скоєнню воєнних злочинів проти українських цивільних. Показово, що зараз вони допомагають Ірану завдавати ударів по американських військових і дипломатах на Близькому Сході, — йдеться в листі.

На переконання сенаторів, американська делегація прибула до США з однією метою — просувати стратегічні цілі Кремля, у тому числі збирати додаткові корисні розвіддані.

Саме тому вони хочуть почути пояснення від команди Трампа з цього приводу.

