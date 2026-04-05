Сенат требует у Трампа объяснений по поводу визита подсанкционных депутатов РФ

Американский сенатский комитет по иностранным делам хочет услышать объяснения от команды Дональда Трампа о допуске в страну делегации подсанкционных российских депутатов.
Главные тезисы
- Трамп знает, что Россия помогает Ирану, однако все равно пускает в США его приспешников.
- Для Конгресса и общественности важно понимать масштабы действий российской делегации в Штатах.
Сенат не понимает некоторых решений Трампа
Сенаторы не скрывают своего возмущения из-за визита в США российских депутатов.
К слову, последние провели встречи с членами Палаты представителей и американскими чиновниками.
Что важно понимать, это произошло даже вопреки тому, что они находятся под санкциями США, пишет журналист Остап Ярыш.
На фоне последних событий сенаторы направили письмо команде Дональда Трампа.
В нем указано, что российская Госдума — в отличие от Конгресса США — не является отдельной и равноправной ветвью власти.
По мнению сенаторов, американская делегация прибыла в США с одной целью — продвигать стратегические цели Кремля, в том числе собирать дополнительные полезные разведданные.
Именно поэтому они хотят услышать объяснения от команды Трампа на этот счет.
