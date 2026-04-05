Сенат требует у Трампа объяснений по поводу визита подсанкционных депутатов РФ
Американский сенатский комитет по иностранным делам хочет услышать объяснения от команды Дональда Трампа о допуске в страну делегации подсанкционных российских депутатов.

  • Трамп знает, что Россия помогает Ирану, однако все равно пускает в США его приспешников.
  • Для Конгресса и общественности важно понимать масштабы действий российской делегации в Штатах.

Сенат не понимает некоторых решений Трампа

Сенаторы не скрывают своего возмущения из-за визита в США российских депутатов.

К слову, последние провели встречи с членами Палаты представителей и американскими чиновниками.

Что важно понимать, это произошло даже вопреки тому, что они находятся под санкциями США, пишет журналист Остап Ярыш.

На фоне последних событий сенаторы направили письмо команде Дональда Трампа.

В нем указано, что российская Госдума — в отличие от Конгресса США — не является отдельной и равноправной ветвью власти.

Ее члены включают лица, подчиненных Кремлю, совершившие многочисленные кибератаки против американцев и способствовавших совершению военных преступлений против украинских гражданских. Показательно, что сейчас они помогают Ирану наносить удары по американским военным и дипломатам на Ближнем Востоке, — сказано в письме.

По мнению сенаторов, американская делегация прибыла в США с одной целью — продвигать стратегические цели Кремля, в том числе собирать дополнительные полезные разведданные.

Именно поэтому они хотят услышать объяснения от команды Трампа на этот счет.



