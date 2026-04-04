Выход США из НАТО может стать уникальным шансом для Украины

Громкие заявления президента США Дональда Трампа о том, что он сейчас всерьез рассматривает сценарий выхода Штатов из НАТО, шокировали многих. Однако для Украины это открывает новое окно возможностей в отношениях с Североатлантическим союзом.

С заявлением на этот счет выступила постоянная представительница Украины при НАТО Алена Гетманчук.

По ее мнению, кризис в Альянсе может привести к его тотальному перерождению — для Украины это реальный шанс на судьбоносные изменения.

Гетманчук считает, что пока не стоит говорить о распаде НАТО, а только о его переосмыслении.

Как ни парадоксально, эта ситуация может открыть больше возможностей для интеграции Украины в альянс. Это поможет ему стать гораздо более эффективным, боеспособным, инновационным и готовым противостоять российской угрозе, — подчеркнула она.

По словам Гетманчук, украинские власти осознают, что в настоящее время вступление в НАТО недостижимо.

Несмотря на это, Киев стремится к "соглашению, подобному статье 5", сравнимому с гарантией суверенитета Украины.

Она также подчеркнула, что Киев может предложить членам блока что-то действительно важное в обмен на помощь: