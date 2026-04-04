Выход США из НАТО может стать уникальным шансом для Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Read in English
Читати українською
Источник:  Politico

Громкие заявления президента США Дональда Трампа о том, что он сейчас всерьез рассматривает сценарий выхода Штатов из НАТО, шокировали многих. Однако для Украины это открывает новое окно возможностей в отношениях с Североатлантическим союзом.

Главные тезисы

  • Кризис в НАТО может привести к его тотальному перерождению.
  • Это даст Украине реальный шанс на судьбоносные изменения.

Отношения Украины и НАТО могут укрепиться

С заявлением на этот счет выступила постоянная представительница Украины при НАТО Алена Гетманчук.

По ее мнению, кризис в Альянсе может привести к его тотальному перерождению — для Украины это реальный шанс на судьбоносные изменения.

Гетманчук считает, что пока не стоит говорить о распаде НАТО, а только о его переосмыслении.

Как ни парадоксально, эта ситуация может открыть больше возможностей для интеграции Украины в альянс. Это поможет ему стать гораздо более эффективным, боеспособным, инновационным и готовым противостоять российской угрозе, — подчеркнула она.

По словам Гетманчук, украинские власти осознают, что в настоящее время вступление в НАТО недостижимо.

Несмотря на это, Киев стремится к "соглашению, подобному статье 5", сравнимому с гарантией суверенитета Украины.

Она также подчеркнула, что Киев может предложить членам блока что-то действительно важное в обмен на помощь:

Даже не будучи членом НАТО, мы единственная страна, которая на практике уже реализует Стратегическую концепцию Альянса, — пояснила Гетманчук.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?