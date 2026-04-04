Вихід США з НАТО може стати унікальним шансом для України

Гучні заяви президента США Дональда Трампа про те, що він наразі всерйоз розглядає сценарій виходу Штатів із НАТО шокували багатьох. Однак для України це відкриває нове вікно можливостей у відносинах з Альянсом.
Головні тези:
- Криза в НАТО може призвести до його тотального переродження.
- Це дасть Україні реальний шанс на доленосні зміни.
Відносини України та НАТО можуть зміцнитися
З заявою з цього приводу виступила постійна представниця України при НАТО Альона Гетманчук.
На її переконання, криза в Альянсі може призвести до його тотального переродження — для України це реальний шанс на доленосні зміни.
Гетманчук вважає, що наразі не варто говорити про розпад НАТО, а лише про його переосмислення.
За словами Гетманчук, українська влада усвідомлює, що наразі вступ в НАТО є недосяжним.
Попри це, Київ прагне "угоди, подібної до статті 5", яку можна порівняти з гарантією суверенітету України.
Вона також наголосила, що Київ може запропонувати членам блоку щось дійсно важливе в обмін на допомогу:
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-