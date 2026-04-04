Вихід США з НАТО може стати унікальним шансом для України
Джерело:  Politico

Гучні заяви президента США Дональда Трампа про те, що він наразі всерйоз розглядає сценарій виходу Штатів із НАТО шокували багатьох. Однак для України це відкриває нове вікно можливостей у відносинах з Альянсом.

Головні тези:

  • Криза в НАТО може призвести до його тотального переродження.
  • Це дасть Україні реальний шанс на доленосні зміни.

Відносини України та НАТО можуть зміцнитися

З заявою з цього приводу виступила постійна представниця України при НАТО Альона Гетманчук.

На її переконання, криза в Альянсі може призвести до його тотального переродження — для України це реальний шанс на доленосні зміни.

Гетманчук вважає, що наразі не варто говорити про розпад НАТО, а лише про його переосмислення.

Як не парадоксально, ситуація, що складається, може відкрити більше можливостей для інтеграції України в альянс. Це допоможе йому стати набагато ефективнішим, боєздатним, інноваційним і готовим протистояти російській загрозі, — наголосила вона.

За словами Гетманчук, українська влада усвідомлює, що наразі вступ в НАТО є недосяжним.

Попри це, Київ прагне "угоди, подібної до статті 5", яку можна порівняти з гарантією суверенітету України.

Вона також наголосила, що Київ може запропонувати членам блоку щось дійсно важливе в обмін на допомогу:

Навіть не будучи членом НАТО, ми — єдина країна, яка на практиці вже реалізує Стратегічну концепцію Альянсу, — пояснила Гетманчук.

