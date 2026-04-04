Вихід США з НАТО може стати унікальним шансом для України

Гучні заяви президента США Дональда Трампа про те, що він наразі всерйоз розглядає сценарій виходу Штатів із НАТО шокували багатьох. Однак для України це відкриває нове вікно можливостей у відносинах з Альянсом.

З заявою з цього приводу виступила постійна представниця України при НАТО Альона Гетманчук.

На її переконання, криза в Альянсі може призвести до його тотального переродження — для України це реальний шанс на доленосні зміни.

Гетманчук вважає, що наразі не варто говорити про розпад НАТО, а лише про його переосмислення.

Як не парадоксально, ситуація, що складається, може відкрити більше можливостей для інтеграції України в альянс. Це допоможе йому стати набагато ефективнішим, боєздатним, інноваційним і готовим протистояти російській загрозі, — наголосила вона.

За словами Гетманчук, українська влада усвідомлює, що наразі вступ в НАТО є недосяжним.

Попри це, Київ прагне "угоди, подібної до статті 5", яку можна порівняти з гарантією суверенітету України.

Вона також наголосила, що Київ може запропонувати членам блоку щось дійсно важливе в обмін на допомогу: