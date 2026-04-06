Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп може кинути Україну напризволяще у війні проти РФ

Трамп
Джерело:  El Pais

Видання El Pais звертає увагу на те, що відносини між Україною та США продовжують стрімко погіршуватися, попри спроби команди Дональда Трампа завершити війну мирним шляхом. Український лідер Володимир Зеленський уже активно готується до сценарію, в якому його країна залишиться без підтримки головного союзника.

Головні тези:

  • Україна налаштовується на продовження війни з Росією, оскільки мирні зусилля Трампа були марними.
  • Конфлікт Зеленського та Рубіо став новим загостренням у відносинах Києва та Вашингтона.

США можуть зрадити Україну

Проросійська позиція Дональда Трампа стала для України проблемою з самого початку його другої каденції.

Загалом це призвело до гучного конфлікту у Білому домі між президентом США та українським лідером, який стався в лютому 2025 року.

Команда Володимира Зеленського зробила все можливе для примирення, однак ефекти від нього був нетривалим.

Як відомо, очільник Білого дому згодом ще багато разів звинувачував Україну у війні, яку вона не починала.

Нове загострення у непростих відносинах України та США сталося нещодавно.

Володимир Зеленський заявив, що США вимагають від України здати Донбас Росії в обмін на гарантії безпеки, і що це “лише верхівка айсберга”.

На ці слова миттєво відреагував шеф американської дипломатії Марко Рубіо. Він фактично звинуватив президент України в брехні.

Джерела в Офісі президента України заявили El Pais, що команда Зеленського дійсно готується до того, що Трамп може остаточно відмовитися від підтримки Києва у війні з Росією.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?