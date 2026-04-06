Трамп відкинув план завершення війни проти Ірану
Категорія
Світ
Дата публікації

Джерело:  CNN

За словами інсайдерів, американський лідер Дональд Трамп не підтримав новий план припинення вогню в Ірані терміном на 45 днів. Його нещодавно розробили міжнародні посередники, однак документ не сподобався президенту США.

Головні тези:

  • Пакистан, Єгипет і Туреччина виступали посередниками між двома воюючими країнами.
  • Однак їхні мирні зусилля поки не принесли жодних результатів.

Як повідомляють інсайдери, міжнародні посередники розглядали свій план як останню спробу зупинити потужні атаки США на іранську енергосистему та критичну інфраструктуру.

Як відомо, нещодавно Трамп почав погрожувати Тегерану масованими атаками, якщо той не розблокує Ормузьку протоку.

Команда президента США заявила ЗМІ, що дійсно отримала новий план від союзників, однак американський лідер його відкинув.

Це одна з багатьох ідей, — заявив журналістам представник Білого дому.

На цьому тлі він додав, що військова операція США проти Ірану лише набирає обертів.

Згідно з останніми даними, Дональд Трамп виступить з новою заявою з приводу війни на Близькому Сході. Це станеться 6 квітня о 13:00 за Вашингтоном (20:00 за Києвом) на пресконференції в Білому домі.

Наразі Пакистан, Єгипет і Туреччина роблять все можливе, щоб зупинити бойові дії.

Однак неофіційні мирні перемовини зайшли в глухий кут минулого тижня.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?