Трамп відкинув план завершення війни проти Ірану

За словами інсайдерів, американський лідер Дональд Трамп не підтримав новий план припинення вогню в Ірані терміном на 45 днів. Його нещодавно розробили міжнародні посередники, однак документ не сподобався президенту США.

Трамп поки не поспішає завершувати війну проти Ірану

Як повідомляють інсайдери, міжнародні посередники розглядали свій план як останню спробу зупинити потужні атаки США на іранську енергосистему та критичну інфраструктуру.

Як відомо, нещодавно Трамп почав погрожувати Тегерану масованими атаками, якщо той не розблокує Ормузьку протоку.

Команда президента США заявила ЗМІ, що дійсно отримала новий план від союзників, однак американський лідер його відкинув.

Це одна з багатьох ідей, — заявив журналістам представник Білого дому.

На цьому тлі він додав, що військова операція США проти Ірану лише набирає обертів.

Згідно з останніми даними, Дональд Трамп виступить з новою заявою з приводу війни на Близькому Сході. Це станеться 6 квітня о 13:00 за Вашингтоном (20:00 за Києвом) на пресконференції в Білому домі.

Наразі Пакистан, Єгипет і Туреччина роблять все можливе, щоб зупинити бойові дії.