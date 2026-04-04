Трамп намагається відновити роботу легендарної в'язниці Алькатрас за 152 млн дол

Президент США Дональд Трамп попросив виділити 152 млн доларів на відновлення роботи в'язниці Алькатрас у рамках запропонованого ним бюджету на 2027 фінансовий рік.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп виділив 152 млн доларів на відновлення в'язниці Алькатрас у рамках запропонованого бюджету на 2027 фінансовий рік.
- Плани відновлення в'язниці як ультрасучасної з високим рівнем безпеки викликали скептицизм серед політиків Каліфорнії через питання вартості проєкту та утримання об'єкту.
Трамп вимагає грошей на відновлення роботи Алькатрасу
У бюджетному запиті просять виділити кошти «на реконструкцію Алькатраса як ультрасучасної в'язниці з високим рівнем безпеки», причому кошти покриють витрати першого року.
Запит ще має бути схвалений Конгресом США.
Цей план викликав скептицизм у низки політиків Каліфорнії, які поставили питання щодо остаточної вартості проєкту та труднощів, пов'язаних з утриманням Алькатраса як в'язниці, що працює.
Раніше критика плану Трампа стосувалася відсутності на острові водопроводу та каналізації, а також того, що всі запаси доводиться доставляти на човнах.
За даними Бюро в'язниць США, на момент закриття Алькатраса його утримання обходилося втричі дорожче, ніж будь-якої іншої федеральної в'язниці. За даними Національної служби парків, зараз об'єкт приносить 60 млн дол доходу як туристична атракція.
