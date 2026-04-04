Трамп намагається відновити роботу легендарної в'язниці Алькатрас за 152 млн дол

Президент США Дональд Трамп попросив виділити 152 млн доларів на відновлення роботи в'язниці Алькатрас у рамках запропонованого ним бюджету на 2027 фінансовий рік.

У бюджетному запиті просять виділити кошти «на реконструкцію Алькатраса як ультрасучасної в'язниці з високим рівнем безпеки», причому кошти покриють витрати першого року.

Запит ще має бути схвалений Конгресом США.

Цей план викликав скептицизм у низки політиків Каліфорнії, які поставили питання щодо остаточної вартості проєкту та труднощів, пов'язаних з утриманням Алькатраса як в'язниці, що працює.

В'язниця суворого режиму була закрита в 1963 році. Як туристичний об'єкт вона зараз перебуває під управлінням Національної служби парків.

Раніше критика плану Трампа стосувалася відсутності на острові водопроводу та каналізації, а також того, що всі запаси доводиться доставляти на човнах.