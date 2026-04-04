Трамп намагається відновити роботу легендарної в'язниці Алькатрас за 152 млн дол
Категорія
Світ
Дата публікації

Алькатрас
Джерело:  BBC

Президент США Дональд Трамп попросив виділити 152 млн доларів на відновлення роботи в'язниці Алькатрас у рамках запропонованого ним бюджету на 2027 фінансовий рік.

Головні тези:

Трамп вимагає грошей на відновлення роботи Алькатрасу

У бюджетному запиті просять виділити кошти «на реконструкцію Алькатраса як ультрасучасної в'язниці з високим рівнем безпеки», причому кошти покриють витрати першого року.

Запит ще має бути схвалений Конгресом США.

Цей план викликав скептицизм у низки політиків Каліфорнії, які поставили питання щодо остаточної вартості проєкту та труднощів, пов'язаних з утриманням Алькатраса як в'язниці, що працює.

В'язниця суворого режиму була закрита в 1963 році. Як туристичний об'єкт вона зараз перебуває під управлінням Національної служби парків.

Раніше критика плану Трампа стосувалася відсутності на острові водопроводу та каналізації, а також того, що всі запаси доводиться доставляти на човнах.

За даними Бюро в'язниць США, на момент закриття Алькатраса його утримання обходилося втричі дорожче, ніж будь-якої іншої федеральної в'язниці. За даними Національної служби парків, зараз об'єкт приносить 60 млн дол доходу як туристична атракція.

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Donald Trump
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?