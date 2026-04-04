Трамп пытается возобновить работу легендарной тюрьмы Алькатрас за 152 млн долл

Президент США Дональд Трамп попросил выделить 152 млн. долларов на возобновление работы тюрьмы Алькатрас в рамках предложенного им бюджета на 2027 финансовый год.
Главные тезисы
- Трамп запросил 152 млн долларов на восстановление работы тюрьмы Алькатрас в 2027 финансовом году.
- План восстановления тюрьмы вызвал скептицизм у политиков из-за высокой стоимости и сложностей содержания.
В бюджетном запросе просят выделить средства на реконструкцию Алькатраса как ультрасовременной тюрьмы с высоким уровнем безопасности, причем средства покроют расходы первого года.
Запрос еще должен быть одобрен Конгрессом США.
Этот план вызвал скептицизм у ряда политиков Калифорнии, задавших вопрос окончательной стоимости проекта и трудностей, связанных с содержанием Алькатраса как работающей тюрьмы.
Ранее критика плана Трампа касалась отсутствия на острове водопровода и канализации, а также того, что все запасы приходится доставлять на лодках.
По данным Бюро тюрем США, к моменту закрытия Алькатраса его содержание обходилось втрое дороже, чем любой другой федеральной тюрьме. По данным Национальной службы парков, сейчас объект приносит 60 млн долл. дохода как туристическая аттракция.
