Трамп пытается возобновить работу легендарной тюрьмы Алькатрас за 152 млн долл

Источник:  BBC

Президент США Дональд Трамп попросил выделить 152 млн. долларов на возобновление работы тюрьмы Алькатрас в рамках предложенного им бюджета на 2027 финансовый год.

Трамп требует денег на возобновление работы Алькатраса

В бюджетном запросе просят выделить средства на реконструкцию Алькатраса как ультрасовременной тюрьмы с высоким уровнем безопасности, причем средства покроют расходы первого года.

Запрос еще должен быть одобрен Конгрессом США.

Этот план вызвал скептицизм у ряда политиков Калифорнии, задавших вопрос окончательной стоимости проекта и трудностей, связанных с содержанием Алькатраса как работающей тюрьмы.

Тюрьма строгого режима была закрыта в 1963 году. Как туристический объект, она сейчас находится под управлением Национальной службы парков.

Ранее критика плана Трампа касалась отсутствия на острове водопровода и канализации, а также того, что все запасы приходится доставлять на лодках.

По данным Бюро тюрем США, к моменту закрытия Алькатраса его содержание обходилось втрое дороже, чем любой другой федеральной тюрьме. По данным Национальной службы парков, сейчас объект приносит 60 млн долл. дохода как туристическая аттракция.

